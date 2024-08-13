Юный Тамерлан растет патриотом

Перед родителями будущих первоклашек часто стоит сложная проблема выбора: в школу с каким языком обучения отдавать ребенка? Я и сама, как мама шестилетки, до сих пор не могу определиться, хоть и лето на исходе. Документы практически собраны, советов я послушала немало, а решение все еще не принято.

Безусловно, мне бы хотелось, чтобы дети владели родным языком. Но, как и у всех русскоязычных граждан, сомнение вызывает то, насколько быстро ребенок адаптируется в казахском классе, сможет ли понять материал на уроке, выполнять домашние задания и не замкнется ли в конце концов, утратив интерес к учебе в целом, потому что недостаточно хорошо владеет языком сейчас.

Однако есть и такие мамы, которые своим смелым решением подают прекрасный пример остальным. И одна из них – наша коллега, журналист Алла Серикбаева, отдавшая несколько лет назад своего сына в первый класс с казахским языком обучения. Примечательна эта история тем, что сама Алла по национальности русская, и казахский язык не является для нее родным.

– Мы – интернациональная семья, и, когда родился сын, я сразу решила отдать его в казахский детский сад, а в будущем и в казахскую школу. Когда Тамерлан пошел в садик, ему было около трех лет, и он совсем не знал казахского, – рассказывает Алла Васильевна. – Дома мы говорим на русском. Может, ребенок и знал какие-то элементарные слова, но это был совсем небольшой словарный запас. В саду у него была строгая воспитательница, которая требовала говорить на казахском, что для нас было только плюсом.

По словам мамы Тамерлана, ребенок быстро адаптировался и запоминал новые слова, и даже сама воспитатель удивлялась этому. К моменту выпуска возник резонный вопрос: в какой класс записывать ребенка?

– В детском саду воспитатели посоветовали отдать сына в казахский класс. Судя по его способностям, сказали они, мальчик справится. Конечно, у меня были сомнения, в первую очередь связанные с тем, как я буду с ним делать уроки, – вспоминает Алла Серикбаева. – Я поинтересовалась опытом других родителей в социальных сетях, и большинство советовали не бояться и отдавать сына в казахский класс. При этом кто-то делился историями, когда ребенок сначала шел в класс с казахским языком обучения, а по окончании начальной школы его приходилось переводить в русский класс.

Последнее слово оставалось за самим учеником. И мальчик выбрал казахский язык обучения. Сейчас Тамерлан Закирин перешел в шестой класс и не жалеет о своем выборе.

– Я пошел учиться в казахский класс в школу-гимназию № 2. Не скажу, что мне сложно. Может быть, потому что я изначально ходил в казахский садик, и там нас обучали алфавиту и готовили к школе, разговаривая с нами только на казахском, – рассуждает Тамерлан. – С первого класса я учил уроки с мамой. В третьем стало сложнее, и какие-то моменты я перестал понимать. Тогда я начал ходить на продленку, где учитель помогает делать «домашку», подробно объясняет новые темы.

Как признается Алла Васильевна, если программа первых начальных классов более или менее понятна, то к третьему-четвертому классам действительно начались трудности в плане подготовки домашнего задания. Это время как раз совпало с переходом на онлайн-обучение в связи с пандемией, и стали появляться серьезные пробелы в учебе, потому как ребенок практичес­ки выпал из языковой среды.

В какой-то момент была даже мысль перевести сына в класс с русским языком, но после четвертого класса все стало налаживаться, и мальчик пожелал продолжить учебу на казахском, аргументировав это тем, что хочет знать свой родной язык.

– Основные трудности заключаются, пожалуй, в том, что если в доме не звучит казахская речь, то и ребенок думает и говорит на русском. Таким детям сложнее адаптироваться к учебе на казахском языке, ведь, чтобы понять, о чем идет речь, им нужно мысленно перевести все сказанное. Второй момент связан с тем, что разговорный – это одно, а художественный язык гораздо сложнее воспринимается, есть трудности с пересказом текста. Литературный казахский нужно еще уметь понимать в переносном значении, а это непросто, – делится опытом Алла Серикбаева. – Тамерлан продолжает ходить на прод­ленку, и учитель рекомендует читать книги на казахском, чтобы почувствовать литературный язык. Но в наших реалиях дети практически не читают.

– Самыми трудными предметами для меня были и все еще остаются математика и казахская литература, – подхватывает Тамерлан. – По остальным все хорошо, в том числе и по казахскому языку. По казахской литературе сложность в том, что задают много читать. А вот мои самые любимые предметы – это физкультура и английский. На физкультуре мы играем в футбол, соревнуемся с другими классами. Анг­лийский мне нравится, потому что я его неплохо понимаю и плюс еще хожу на дополнительные занятия.

В целом, по словам школьника, он уже привык к своему классу и школе. И по сравнению с тем, что было в самом начале, сейчас знание языка Тамерлана совсем на другом уровне. В повседневной жизни мальчик говорит на двух языках: где-то по-русски, с некоторыми друзьями и в школе – по-казахски.

А еще Тамерлан очень любит футбол, но в будущем мечтает связать свою жизнь с военной службой.

– Сначала я хотел стать футболистом, а теперь хочу, когда вырасту, работать в Комитете национальной безопасности. После девятого класса планирую поступить в колледж, а потом в университет и пройти военную подготовку. Хочу продолжить учебу также на казахском языке. Лично для меня не знать казахский, живя в Казахстане, большой минус, – заключил мой юный смышленый собеседник.

Алла Васильевна уверена, что знание государственного языка обязательно пригодится ее сыну в будущем. А вспоминая прошедшие годы, она больше не сомневается относительно своего выбора.

– В будущем будет сложно тем, кто не владеет казахским языком. Поэтому я бы посоветовала всем сомневаю­щимся родителям отдавать ребенка в казахский класс, хотя бы попробовать. Главное – помочь ему в первые годы учебы адаптироваться, втянуться. Кроме того, наш опыт очень полезен и в изучении других языков. Например, английский сейчас сыну дается легко, по этому предмету у него пятерки, он участ­вует в школьных олимпиадах. Полагаю, если мы подключим другие языки, он быстро их будет схватывать и понимать, – подытожила Алла Серикбаева.