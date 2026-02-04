Фото: Союз юристов РК

Мероприятие объединило представителей юридического сообщества, государственных органов, судейского корпуса, нотариата, частных судебных исполнителей, научных кругов, палат юридических консультантов и политической партии «Respublica», а также региональных филиалов Союза юристов в городах Астане, Алматы и Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях, области Жетісу, Абай, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Туркестанской областях.

Модератором встречи выступил исполнительный директор Союза юристов Аргын Искакбеков. С основным докладом выступил член Конституционной комиссии, председатель Союза юристов и председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Серік Ақылбай. В своём выступлении он подчеркнул, что проект новой Конституции представляет собой не просто совокупность поправок, а концептуально обновлённую модель Основного закона, отражающую современные общественные запросы и стратегические ориентиры развития государства.

Особое внимание было уделено усилению блока прав и свобод человека, закреплению их в качестве главного приоритета государственной политики, а также формированию дополнительных правовых гарантий их защиты. Отмечено, что в проекте впервые закрепляются вопросы защиты прав граждан в цифровом пространстве, включая защиту персональных данных, а развитие образования, науки, культуры и инноваций определяется как ключевое направление государственной политики и основа развития человеческого капитала. В числе принципиальных положений также обозначены подтверждение светского характера государства и системы образования, укрепление общественного согласия и конституционных ценностей справедливости, законности и правопорядка.

Экспертные позиции представили руководители и представители профильных институтов, в том числе председатель Республиканской нотариальной палаты Республики Казахстан, председатель Союза судей Республики Казахстан, представители Республиканской палаты частных судебных исполнителей, политических партий, а также руководители региональных структур Союза юристов Жетісуской, Акмолинской и Мангистауской областей.

Участники обсудили институциональные изменения, направленные на повышение эффективности взаимодействия ветвей власти, совершенствование конституционных механизмов защиты прав граждан и модернизацию правовой системы с учётом современных вызовов. По итогам обсуждения профессиональное сообщество в целом поддержало концептуальные подходы проекта новой Конституции и выразило готовность направить предложения для его дальнейшей доработки.