Ювелирные изделия сакской эпохи изъяли у жителя Семея

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Аменова Дана
Корреспондент

Семейчанин подозревается в незаконном обороте исторических драгоценностей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.  

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники департамента КНБ по области Абай при координации региональной прокуратуры задержали жителя Семея, подозреваемого в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность. При обыске у него были изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 грамм, относящиеся к сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.

«Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 193 УК РК «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Назначен ряд экспертиз. Иная информация разглашению не подлежит», — подытожили в пресс-службе КНБ.

 

#КНБ #прокуратура #золото #ювелирные изделия #сакская эпоха

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