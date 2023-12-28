Ювелирные изделия сакской эпохи изъяли у жителя Семея

Семейчанин подозревается в незаконном обороте исторических драгоценностей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники департамента КНБ по области Абай при координации региональной прокуратуры задержали жителя Семея, подозреваемого в незаконном обороте драгоценных изделий, представляющих историческую ценность. При обыске у него были изъяты 4 золотых украшения общим весом 79 грамм, относящиеся к сакскому периоду и выполненные в зверином стиле.