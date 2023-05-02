Ювелирный магазин ограбили в Степногорске. В здании обнаружили дыру

В городе Степногорске ограбили ювелирный магазин, предположительно, через дыру в стене, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Instagram-паблик sko_kz

В социальных сетях размещено видео с места преступления, на котором видно, что витрины ювелирного магазина полностью опустели.

«Хитрые грабители пробили брешь в лестнице из подвала», – пишет паблик sko_kz, называя инцидент «11 друзей Оушена по-казахстански».

На опубликованном к новости фото запечатлена дыра, через которую, предположительно, грабители проникли в ювелирный магазин и вынесли драгоценности. По словам местных жителей, магазин находится в пристройке к жилому дому.

Стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия преступления.

«Заявление в полицию поступило 1 мая. Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Кража», – сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.