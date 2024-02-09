За год в Казахстане произвели ювелирных изделий на 1,2 млрд тенге

Другое
113

За январь–декабрь 2023 года в стране произвели ювелирных и аналогичных изделий на 1,2 млрд тг — на 9,9% меньше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2022-го, передает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Отмечается, что ранее, три года подряд, наблюдался рост производства в отрасли: в 2022 году — на 4,4%, в 2021-м — сразу на 61,8%, в 2020-м — на 8,2%.

Цены на ювелирные изделия и наручные часы в стране по итогам января текущего года увеличились лишь на 0,1%. Для сравнения: в декабре прошлого года наблюдался рост на 1,1% — самый заметный месячный показатель удорожания за прошлый год. А в январе 2023 года, напротив, наблюдалось снижение цен в секторе — впрочем, лишь на 0,2%.

В годовой динамике цены на ювелирные изделия и часы выросли на 4,3%, что заметно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель достигал сразу 34,4%. В частности, по итогам января 2024 года наручные часы подорожали на 10,1% за год, а годом ранее — сразу на 20,7%. Обручальные золотые кольца подорожали лишь на 2,9% за год, при этом годом ранее рост цен составлял сразу 36,8%.

По данным Statista, объём выручки мирового рынка ювелирных изделий и часов в 2023 году достиг 374,2 млрд долл. США — на 11,5% больше, чем за 2022-й. В 2024 году прогнозируется доход в 390,7 млрд долл. США, из которых наибольший показатель придётся на Китай: 95 млрд долл. США. Кроме того, по прогнозам, 83% от всех продаж в секторе придётся на товары не люксового класса.

К 2028 году выручка мирового рынка ювелирных изделий и часов прогнозируется уже на уровне 448,9 млрд долл. США, из которых 357,2 млрд долл. США придётся на ювелирные изделия, а 91,7 млрд долл. США — на часы.

#казахстан #ювелирные изделия #сумма

Популярное

Все
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
В приоритете – реальное производство
Застройщик в халате
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Нужны понятные правила игры
Ездить хочется с комфортом
Кандасы помогут выучить язык
Синие vs белые воротнички
ChatGPT на подхвате
Солнце Карлага
О тайнах степи
Тон задают клипмейкеры
Болезнь, о которой нужно знать всем
Газета «Қазақ тілі» была одним из самых значимых печатных изданий Семея – города с интересной историей
Великие игры номадов
Даурен Муратбеков назначен секретарем Высшего Судебного Совета РК
Аскар Жакенов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства
Быль и сказки Павла Бажова
Пока звенит наковальня
Окольный путь к ремеслу
Зеленский позвонил Токаеву
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
«Здесь живу, работаю, говорю»
Путеводная звезда
На месте раскопок на территории АО «Майкаинзолото» образовалась воронка
Живодер расправился с щенками в Усть-Каменогорске
Мужчина сгорел вместе с автомобилем в Павлодарской области
На месте обвала возросла угроза для жизни спасателей
Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой
Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса
31 год назад Казахстан и Евросоюз установили дипотношения
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Казахстанские полицейские напомнили о порядке оформления ДТ…
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйст…
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из г…
Автоледи с миллионными долгами задержали патрульные Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]