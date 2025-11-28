В здании Үкімет үйі состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-лужбу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Делегации обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений в рамках договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Внимание уделено расширению инвестиционных связей, взаимодействию в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, цифровой, транспортно-логистической, водной сферах и др.

Швейцария является стабильным экономическим партнером Казахстана и входит в число 15 ведущих стран по объемам двусторонней торговли. За 9 месяцев текущего года данный показатель достиг порядка $1,1 млрд. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 26,2 % и составил более $1,7 млрд. Рост экспорта казахстанской продукции – 30,6%.

Стороны отметили перспективные направления для развития инвестиционного сотрудничества. За первое полугодие 2025 года объем прямых инвестиций из Швейцарии в Казахстан увеличился на 34,2% и составил $568 млн.

В транспортно-логистической сфере обсужден потенциал сотрудничества в области развития международных маршрутов, морских портов, логистических центров и экспортно-логистических производств. В качестве успешного примера приведен проект по выпуску пассажирских вагонов Stadler Kazakhstan. В рамках проводимой Казахстаном работы по развитию авиахабов отмечены перспективы в авиационной сфере.

Ключевым направлением остается промышленная кооперация. Пул совместных проектов включает ряд крупных проектов на $1,6 млрд с созданием порядка 3,3 тыс. рабочих мест. Значительным потенциалом обладает трансфер технологий в отраслях промышленности.

С учетом цифровой повестки РК обозначены совместные интересы в сфере IT-технологий. Потенциальные направления сотрудничества включают в себя внедрение ИИ-решений в медицину, промышленность, цифровую инфраструктуру «умных» городов и др.

В отрасли сельского хозяйства отмечены перспективы реализации совместных предприятий с использованием передовых швейцарских технологий в сфере переработки молочных продуктов для производства сыров и других молочных изделий премиум-класса.

Обсуждены вопросы партнерства в области управления водными ресурсами с упором на их рациональное использование и внедрение передовых инженерных решений.

С предложениями касательно расширения взаимодействия в финансовой, социальной и энергетической сферах, а также в области поддержки МСБ выступили президент Ассоциации швейцарских предприятий по внешнеэкономическим связям Economiesuisse Кристоф Медер, генеральный директор SWISSMEM Штефан Брупбахер, председатель совета директоров швейцарского страхования экспортных рисков (SERV) Барбара Хайо, заместитель генерального директора Switzerland Global Enterprise Аня Фидлер, председатель совета директоров Stadler Rail AG Петер Шпулер, президент Объединенной торговой палаты (JCC) Марсель Павличек, член Национального совета Швейцарской Конфедерации и член парламентской группы дружбы Казахстан-Швейцария Роланд Рино Бюхель и советник отдела двустороннего сотрудничества с Европой и Центральной Азией государственного секретариата экономики Швейцарской Конфедерации Йохен Янсен.

От казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министры транспорта Нурлан Сауранбаев, промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, а также председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность расширению практического сотрудничества и дальнейшему углублению двусторонних отношений.