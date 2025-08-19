Кроме того, в ходе мониторинга соцсетей было выявлено 12 аккаун­тов в Instagram с незаконными онлайн-лотерея­ми. Владельцев наказали административными штрафами на общую сумму 5 млн тенге за нарушение законодательства о лотереях и лотерейной деятельности (проведение лотереи лицом, не являю­щимся оператором лотереи).

Всего с начала года сотрудники заблокировали почти 600 сайтов, связанных с игорным бизнесом. Причем на 21 из них администраторы даже устраивали трансляцию азартных игр. Материалы по данным фактам направлены в подразделение финансовой разведки. Как напомнили в ДП ВКО, лудомания – серьезная проблема, оказывающая негативное влияние на общество. С июля 2024 года начал действовать закон, расширяющий перечень лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх. В их числе госслужащие и приравненные к ним лица.