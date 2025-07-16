Заболеваемость инфекциями в Казахстане существенно снизилась — Минздрав

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК сообщили о том, что эпидемиологическая ситуация по итогам шести месяцев остается на стабильном уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Достигнуто снижение заболеваемости по 31 инфекциям, в том числе корью - в 12,1 раза, коклюшем - в 6,8 раза, вирусным гепатитом А - в 2,4 раза, коронавирусной инфекцией - в 2,1 раза, лямблиозом - на 30%, аскаридозом - на 20%», - отметили в Комитете.

Кроме того, за отчетный период не зарегистрированы случаи по 24 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф.

В рамках национального календаря профилактических прививок против кори привито более 336 тысяч детей, а против коклюша - свыше 480 тысяч детей. Охват вакцинацией находится в пределах рекомендованных показателей.

Также, как отмечают эпидемиологи, одним из приоритетов национальной программы иммунизации остается вакцинация против вируса папилломы человека.

В рамках плановой иммунизации девочек в возрасте от 11 до 13 лет первый этап вакцинации на сегодня прошли 148 444 девочки, второй этап - 86 745 девочек.

Между тем, в США зафиксирована рекордная вспышка кори. В июле было зафиксировано около 1 300 случаев кори в 38 штатах, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Большинство из них - более 750 - в Техасе. Это самый высокий показатель заболеваемости корью в Соединенных Штатах с 1992 года.

#статистика #заболеваемость #корь #коклюш

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