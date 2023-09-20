Забытую пьяным отцом 5-летнюю акмолинку заставили попрошайничать в Астане

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Несколько часов полицейские и волонтеры Косшы искали ребенка, оставленного пьяным отцом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Заявление о пропаже 5-летней девочки поступило в полицию Косшы 19 сентября в 16:55. По словам матери, малышка пропала часом ранее, и после безуспешных поисков родительница решила обратиться за помощью к полицейским.

По тревоге был поднят личный состав ОП, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Поиски шли не только в Косшы, но и столице.

Правоохранители оперативно установили, что в день происшествия отец вместе с девочкой пошел к своему знакомому. После совместного распития алкоголя он вернулся домой один, попросту забыв дочь у постороннего мужчины. А последний, не растерявшись, поехал с девочкой в Астану заниматься попрошайничеством.

Полицейские по видеокамерам отследили маршруты передвижения мужчины с пропавшей девочкой, нашли автобус, на котором они поехали в столицу и вернулись обратно. Уже затемно, спустя практически 5 часов поисков, девочка была найдена в Косшы.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

«Знакомый» забывчивого отца оказался лицом без определенного места жительства. Он заверил, что собирался вернуть ребенка родителям. На мужчину составили административные протоколы и поместили в центр адаптации.

В отношении же нерадивых родителей составили адмпротокол по части 1 статьи «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Семью взяли на профилактический контроль.

 

#дети #полиция #пропажа #Акмолинская область #поиски

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