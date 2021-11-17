Задержан карагандинец, 20 лет державший в рабстве россиянина
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы», сообщили в пресс-службе ДП области.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину - гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», - рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
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