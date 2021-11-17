Происшествия
Задержан карагандинец, 20 лет державший в рабстве россиянина
В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области выявили видео, где мужчина сообщил о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 126 УК РК «Незаконное лишение свободы», сообщили в пресс-службе ДП области. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Шетском районе установили 44-летнего мужчину - гражданина Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», - рассказал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Популярное

Все
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Полицейский застрелил своего товарища на охоте
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
Пожары в лесах и оружейном магазине в Костанае: расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры
Природный пожар в Костанайской области: что известно к этому часу
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
О ситуации с движением поездов в Костанайской области рассказали в ҚТЖ
Борьба с огнём в Костанайской области продолжается в 2 посёлках и на 8 участках лесной зоны
Скончался аким Сарканского района Жетысуской области
Крупный лесной пожар потушили в Туркестанской области
В Костанайской области работает оперативный штаб для помощи детям
Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области
Сенаторы перечислят однодневную зарплату пострадавшим от пожаров в Костанайской области
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Новая жизнь Второго Павлодара
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории

Читайте также

Сенат , Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Сенаторы перечислят однодневную зарплату пострадавшим от по…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области
Происшествия , Чрезвычайные ситуации , Общество
В Костанайской области работает оперативный штаб для помощи…
Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]