Задержка авиарейсов продолжается в Астане

Транспорт
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В настоящее время задерживаются 10 рейсов на вылет, 20 рейсов на прилет, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"За 29 декабря из аэропорта Астаны к вылету было запланировано 84 рейса, задержано 38 рейсов. 30 декабря в период с 00-00 ч. до 08-00 ч. было запланировано 39 рейсов на вылет, из них 22 вылетели с задержками, 17 задерживаются", - сообщает комитет гражданской авиации РК.

С 09-30 ч. до 12-00 ч. аэропорт Астаны был закрыт на прием воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий и ограничениями мест стоянки. Всего имеется 64 мест стоянки.

"Фактический прогноз в зоне аэропорта Астаны – ветер 18 м/с, с порывами до 23 м/с, видимость 100-150 м., низовая метель. Проведение противообледенительной обработки воздушных судов возможно только при скорости ветра до 15 м/с, видимости более 800 м, а также при отсутствии осадков", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в/из аэропорта Астаны задерживаются 10 рейсов на вылет, 20 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий и отсутствием мест стоянки.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Пассажирам предоставляются услуги, в том числе напитки при ожидании вылета рейса более 2 часов, горячее питание – более 4 часов, размещение в гостинице – более 8 часов.

"По мере улучшения погодных условий рейсы будут выполняться на вылет и прилет", - уточнили в КГА РК.

#непогода #аэропорт Астаны #задержка рейсов

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