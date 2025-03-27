Загонявших людей в долговую яму шесть МФО выявили в Алматы

Банки и финансы,Мошенничество
123
Венера Баталова
корреспондент

В результате незаконной деятельности микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит» причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении руководства шести микрофинансовых организаций Департаментом АФМ по г. Алматы проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Как выявило следствие, заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы «KOKE.KZ», «TENGO.KZ», «HAVA.KZ». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

В результате незаконной деятельности микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит» причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге.

Следствие продолжается.

«Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - добавили в агентстве.

#кредиты #штрафы #МФО #долги

Популярное

Все
Dauscher: патент германский, металл – казахстанский
Жители столицы просят сохранить сквер
Казахстан – в Книге рекордов Гиннесса: 5 тыс. человек в национальных костюмах собрались в Актау
Соль земли и хлопок
Уступи дорогу скорой помощи!
Под полный запрет попала точечная застройка
Водный кодекс направлен на подпись Главе государства
Фонд, дарящий надежду
Новые стандарты общественного диалога
Тазару күні завершил декаду Наурызнама
Народные гулянья в Аршалы
Философия и практика партнерства
Утилизировать, перерабатывать и использовать повторно
Регионы готовятся к довыборам депутатов маслихатов
Стремление к созидательному будущему
Десять заводов одного кластера
Был примером мужества и мудрости
Комфорт не только для себя
Национальный курултай – устойчивая идеологическая платформа
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
От 7 до 12 лет: суд по делу бывшего вице-министра культуры и спорта близится к завершению
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Расстались с миллионами
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии коррупции в СНГ со своей оговоркой
Как город лечить будем?
Казахстанские артисты обратились к водителям
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
Помогать по зову сердца
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось

Читайте также

Сколько стоят доллар, евро и рубль в Казахстане 21 марта
Где больше всего подано заявлений на банкротство в Казахста…
Правительство Казахстана и Всемирный банк укрепляют партнер…
Инфляция в феврале ускорилась в 15 регионах Казахстана – На…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]