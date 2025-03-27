Загонявших людей в долговую яму шесть МФО выявили в Алматы

В результате незаконной деятельности микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит» причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В отношении руководства шести микрофинансовых организаций Департаментом АФМ по г. Алматы проводится расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Как выявило следствие, заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы «KOKE.KZ», «TENGO.KZ», «HAVA.KZ». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика.

За эту «услугу» взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

К примеру, должник Ш. при наличии займа 120 тыс. тенге оплатил только по гарантии 446 тыс. тенге, без учета основного долга и начисленных процентов. Таким образом, основную часть доходов МФО составляли платежи по фиктивным договорам гарантии.

В результате незаконной деятельности микрофинансовых организаций Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit, «Салем Кредит» причинен ущерб по предварительным данным в размере 30 млрд тенге.

Следствие продолжается.