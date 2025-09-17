Закиева высказалась о росте преступности среди несовершеннолетних

Общество
105

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева опубликовала пост о детской преступности в стране, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как она отметила, в Жамбылской области за две недели двое детей погибли в результате конфликта между несовершеннолетними. Преступность среди несовершеннолетних по итогам 8 мес. текущего года возросла более, чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Среди преступлений 21% - это преступления против личности.

По данным Закиевой, за 8 месяцев зарегистрировано 4 убийства и 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, совершенные несовершеннолетними.

- Зачастую первопричиной многих преступлений против личности становится игнорирование проблемы и отсутствие профилактики буллинга, особенно в организациях образования, а также отсутствие работы с семьей. В целях внедрения системных мер по снижению подростковой преступности в течение двух лет были разработаны программы по профилактике буллинга «Dosbollike» и воспитания детей «Адал Азамат», уроки безопасности, которые начали внедрять во всех школах страны, размещен QR 111, куда ежедневно поступает информация от двух до десяти фактов буллинга, вымогательства, а также введена ответственность за буллинг, - рассказала детский омбудсмен.

Она подчеркнула, что в настоящее время задача - качество реализации принятых мер в регионах.

- В этой связи в течение года работаем в регионах, проверяем реализацию законов и программ. За прошлый год провели работу в 13 регионах. В этом месяце предусмотрена работа в 10 районах Жамбылской области, - добавила Динара Закиева.

Ранее сообщалось, что подростки сожгли детскую площадку в Жезказгане, а в Семее избили рыбачившего на реке мальчика.

Также, в Министерстве внутренних дел РК отмечают рост числа несовершеннолетних, вовлеченных в наркопреступную деятельность.

