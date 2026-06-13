Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) в пункте 2 статьи 26:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) в коммерческую организацию на должность, связанную с выполнением управленческих функций, за исключением организации, являющейся субъектом квазигосударственного сектора, лица в течение одного года после прекращения им государственной службы или иной деятельности, связанной с выполнением государственных или приравненных к ним функций, если за последний год перед прекращением такой трудовой деятельности указанное лицо в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляло контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации либо принимало решение, затрагивающее интересы данной коммерческой организации, либо деятельность данной коммерческой организации была непосредственно связана с указанным лицом в соответствии с его должностными полномочиями;

2) лица, совершившего коррупционное преступление:

на должность служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

на должность служащего уполномоченной организации

по расследованию авиационных происшествий, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующих в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации;

на должности, связанные с исполнением управленческих функций в государственных организациях или субъектах квазигосударственного сектора, а также на должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, связанные с осуществлением полномочий по принятию решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо осуществлением отбора или финансирования, или реализации, или мониторинга проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета и (или) Национального фонда Республики Казахстан;

на должности в Государственной корпорации «Правительство для граждан», предусматривающие непосредственное оказание государственных услуг или связанные с оказанием государственных услуг либо предусматривающие доступ к персональным данным физических лиц и (или) иной информации, доступ к которым ограничен;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) на должность, указанную в подпункте 2) настоящего пункта, лица, на которое в течение трех лет до трудоустройства за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;»;

2) в пункте 3 статьи 32:

слова «гражданской службы, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным, или на работу в субъект квазигосударственного сектора» заменить словами «, указанную в подпункте 2) пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса,»;

слово «преступления» заменить словом «правонарушения»;

3) в статье 52:

в подпункте 23) пункта 1 слова «Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» работников службы внутреннего аудита» заменить словами «законами Республики Казахстан работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы»;

подпункт 2) пункта 1-1 изложить в следующей редакции:

«2) совершения работником, занимающим должность, указанную в подпункте 2) пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, коррупционного преступления или административного коррупционного правонарушения.»;

4) пункт 12 статьи 53 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) вступившего в законную силу постановления суда за совершение административного коррупционного правонарушения.»;

5) в статье 139:

пункт 3 дополнить словами «с соблюдением запретов и ограничений на заключение трудового договора и трудоустройство, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан»;

пункт 4 исключить;

6) в статье 140:

заголовок после слов «внутреннего аудита» дополнить словами «, антикоррупционной комплаенс-службы»;

пункт 1 после слов «внутреннего аудита», «внутреннего аудита,» дополнить соответственно словами «, антикоррупционной комплаенс-службы», «антикоррупционной комплаенс-службе,»;

пункт 3 после слов «внутреннего аудита» дополнить словами

«, антикоррупционной комплаенс-службы»;

пункт 5 после слов «внутреннего аудита» дополнить словами

«, антикоррупционной комплаенс-службы»;

7) раздел 2 дополнить главой 12-1 следующего содержания:

«Глава 12-1. Особенности ведения кадровых процессов государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора в цифровой кадровой системе

Статья 146-3. Общие положения о цифровой кадровой системе

1. В настоящей главе используются следующие понятия:

1) кадровые процессы – совокупность действий по оформлению, ведению, учету и хранению документов, связанных с приемом на работу, осуществлением трудовой деятельности, включая документирование перемещения, поощрения, привлечения к дисциплинарной ответственности, прекращением трудовых отношений, а также с осуществлением отбора претендентов и иными кадровыми процедурами;

2) цифровая кадровая система – цифровая система, предназначенная для автоматизации кадровых процессов в государственных учреждениях и субъектах квазигосударственного сектора, а также для сбора, хранения, передачи и обработки информации, содержащейся в ней.

2. Положения настоящей главы не распространяются на:

1) государственные учреждения, являющиеся государственными органами, имеющими иные цифровые кадровые системы;

2) государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора, находящиеся в ведении специальных государственных органов Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан и его ведомства;

3) юридические лица, акционером (участником, доверительным управляющим) которых является Национальный Банк Республики Казахстан.

Статья 146-4. Порядок ведения кадровых процессов государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора в цифровой кадровой системе

1. Государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора ведут кадровые процессы в цифровой кадровой системе в порядке, определенном уполномоченным органом по делам государственной службы.

2. В цифровую кадровую систему вносятся данные о работнике, индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников работника, являющихся гражданами Республики Казахстан, а также при наличии – бизнес-идентификационные номера организаций (индивидуальные идентификационные номера индивидуальных предпринимателей), в которых работник ранее осуществлял трудовую деятельность, и иные сведения, связанные с приемом на работу, осуществлением трудовой деятельности и прекращением трудовых отношений.

При отсутствии возможности у работника представить индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников, а также бизнес-идентификационные номера организаций (индивидуальные идентификационные номера индивидуальных предпринимателей), в которых он ранее осуществлял трудовую деятельность, работодатель получает соответствующие данные из цифровых систем в целях выявления конфликта интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

3. Мониторинг наполнения цифровой кадровой системы осуществляется уполномоченным органом по делам государственной службы и его территориальными подразделениями.

4. Мониторинг за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора в цифровой кадровой системе осуществляется уполномоченным государственным органом по труду.

Статья 146-5. Ведение цифровой кадровой системы и доступ к ней

1. Уполномоченный орган по делам государственной службы осуществляет общую координацию по формированию и ведению цифровой кадровой системы и обеспечивает целостность, конфиденциальность и защиту персональных данных, содержащихся в ней, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

2. Уполномоченные государственные органы соответствующих сфер деятельности и местные исполнительные органы вправе получать из цифровой кадровой системы сведения, внесенные их подведомственными организациями.»;

8) в частях первой, второй, третьей и пятой пункта 4-1 статьи 159 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

1) в пункте 1 статьи 13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Права таможенных органов:»;

подпункт 14) после слов «правоохранительными органами» дополнить словами «, органами национальной безопасности»;

2) подпункт 5) части четвертой пункта 1 статьи 18-1 после слов «правоохранительных органов» дополнить словами «, органов национальной безопасности»;

3) в части третьей пункта 7-1 статьи 291 слова «или правоохранительного органа» заменить словами «, правоохранительного органа или органов национальной безопасности».

3. В Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1) подпункт 5) пункта 1 статьи 6 исключить;

2) подпункт 1) части первой пункта 4 статьи 12 после слов

«245 (частями первой и второй),» дополнить словами «247 (пунктом 2) части третьей),».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) в части третьей статьи 20-2:

в подпункте 1) слова «в установленном законом порядке» заменить словом «судом»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;»;

подпункт 4) исключить;

2) подпункт 5) части первой статьи 20-3 изложить в следующей редакции:

«5) непринятия антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

3) в статье 20-4:

в пункте 2:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) незамедлительно доводить до сведения руководства и (или) уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;»;

подпункты 1) и 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) близких родственниках (свойственниках), супругах и (или) других связанных с ними лицах, указанных в части второй подпункта 1-2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», являющихся руководящими работниками проверяемых субъектов;

2) близких родственниках или супругах и (или) других связанных с ними лицах, указанных в части второй подпункта 1-2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», работающих в проверяемых субъектах;».

5. В Закон Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) борьба с коррупцией;»;

2) статью 13 дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу, в порядке, определяемом Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;».

6. В Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года

«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»:

дополнить статьей 58-1 следующего содержания:

«Статья 58-1. Антикоррупционная комплаенс-служба

1. Для обеспечения соблюдения товариществом, являющимся субъектом квазигосударственного сектора, и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Товарищество, не являющееся субъектом квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционную комплаенс-службу.

2. Наблюдательный совет (при его наличии) или иной независимый орган управления товарищества определяет штатную численность антикоррупционной комплаенс-службы, назначает ее руководителя или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также определяет срок полномочий, размер должностного оклада и условия вознаграждения руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы.

3. Руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть избраны членами наблюдательного совета (при его наличии) или иного независимого органа управления и исполнительного органа данного товарищества.

4. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц товарищества, подотчетны наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

5. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы товарищества, определяются его внутренним актом, а в случае товарищества, являющегося субъектом квазигосударственного сектора, – внутренним актом на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

6. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.».

7. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»:

в пункте 1 статьи 22 слова «антикоррупционной службе,» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах»:

1) в подпункте 14) статьи 14 слова «и антикоррупционной службы» заменить словами «, органов национальной безопасности»;

2) в абзаце седьмом пункта 1 статьи 30 слова «, за исключением случая, когда должностное лицо или государственный служащий впервые привлечены к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах» исключить.

9. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1999 года «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества»:

в абзац пятый подпункта 2) пункта 2 статьи 32 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется.

10. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе»:

в части первой пункта 2 статьи 2 слова «, антикоррупционную службу» исключить.

11. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

в статье 20:

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Лицо, зарегистрированное в качестве депутата маслихата, принимает на себя антикоррупционные ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».»;

пункт 3 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) непринятия антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

часть первую пункта 4 после цифры «1),» дополнить цифрами «1-1),»;

пункт 6 исключить.

12. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»:

1) пункт 2 статьи 53 дополнить подпунктом 10-2) следующего содержания:

«10-2) определение штатной численности антикоррупционной комплаенс-службы, назначение ее руководителя или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;»;

2) пункт 1 статьи 57 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) антикоррупционной комплаенс-службы общества;»;

3) в подпункте 4) статьи 60 слова «и службы внутреннего аудита общества» заменить словами «службы внутреннего аудита общества и руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы общества»;

4) дополнить статьей 61-1 следующего содержания:

«Статья 61-1. Антикоррупционная комплаенс-служба

1. Для обеспечения соблюдения обществом, являющимся субъектом квазигосударственного сектора, и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Общество, не являющееся субъектом квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционную комплаенс-службу.

2. Руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа данного общества.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц общества, подотчетны совету директоров и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы общества, определяются его внутренним актом, а в случае общества, являющегося субъектом квазигосударственного сектора, – внутренним актом на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.».

13. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) часть седьмую статьи 15-11 изложить в следующей редакции:

«На должность служащего уполномоченного органа не может быть назначено лицо:

1) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности служащего уполномоченного органа не погашена или не снята в установленном законом порядке;

5) не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки.»;

2) подпункт 5) части первой статьи 15-12 изложить в следующей редакции:

«5) непринятие антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

3) в статье 15-13:

в пункте 2:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) незамедлительно доводить до сведения руководства и (или) уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;»;

подпункты 1) и 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) близких родственниках (свойственниках), супругах и (или) других связанных с ними лицах, указанных в части второй подпункта 1-2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», являющихся руководящими работниками проверяемых субъектов;

2) близких родственниках или супругах и (или) других связанных с ними лицах, указанных в части второй подпункта 1-2) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», работающих в проверяемых субъектах;».

14. В Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»:

абзац восьмой подпункта 3-3) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«лицо, занимающее руководящую должность в международных организациях, учрежденных государствами на основе международных договоров;».

15. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

1) в подпункте 13) части первой статьи 42 слова «иными правоохранительными органами» заменить словами «органами уголовного преследования»;

2) в статье 45:

в части первой пункта 1 слова «антикоррупционную службу,» исключить;

в пункте 2 слова «антикоррупционной службой,» исключить.

16. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации»:

1) в подпункте 16-2) статьи 1 слова «и его заместителей, руководителей структурных подразделений и авиационных инспекторов» заменить словами «, его заместителей, авиационных инспекторов, лица, избранные (назначенные) в качестве руководителя и (или) членов исполнительного органа уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, руководители структурных подразделений уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, наделенные полномочиями по осуществлению контрольных и (или) надзорных функций, а также иные работники уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

2) в статье 16-13:

в заголовке слова «Первый руководитель» заменить словом «Служащие»;

дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. На должность служащего уполномоченной организации в сфере гражданской авиации не может быть назначено лицо:

1) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности не погашена или не снята в установленном законом порядке;

5) не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки в соответствии с частью четвертой пункта 1 статьи 16-6 настоящего Закона;

6) уволенное в течение одного года перед трудоустройством в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законами Республики Казахстан.

4. Прекращение трудового договора со служащим уполномоченной организации в сфере гражданской авиации производится по следующим основаниям:

1) основания, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2) отрицательные результаты обязательной специальной проверки в соответствии с частью четвертой пункта 1 статьи 16-6 настоящего Закона;

3) представление заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе;

4) непринятие антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

5) непередача в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

6) представление при поступлении в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на работу;

7) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан.»;

3) главу 2-2 дополнить статьей 16-16 следующего содержания:

«Статья 16-16. Служащие уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий

1. На должность служащего уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий не может быть назначено лицо:

1) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности не погашена или не снята в установленном законом порядке;

5) уволенное в течение одного года перед трудоустройством в уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законами Республики Казахстан.

2. Прекращение трудового договора со служащим уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий производится по следующим основаниям:

1) основания, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан;

2) представление заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе;

3) непринятие антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

4) непередача в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

5) представление при поступлении в уполномоченную организацию по расследованию авиационных происшествий заведомо ложных документов или сведений, которые могли являться основаниями для отказа в приеме на работу;

6) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан.».

17. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе»:

1) подпункт 12-2) статьи 1 исключить;

2) в статье 3 слова «, антикоррупционная служба» исключить;

3) в подпункте 6) части первой пункта 2 статьи 6 слова «, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах» исключить;

4) в части второй пункта 2-1 статьи 7 слова «, антикоррупционную службу» исключить;

5) в части второй пункта 4 статьи 11 слова «, антикоррупционную службу» исключить;

6) подпункт 9) пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«9) осуществлять совместную службу с близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками и другими связанными с ним лицами в случаях, указанных в статье 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».»;

7) в части второй пункта 1 статьи 20 слова «оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы и сотрудникам» исключить;

8) подпункт 9) пункта 3 статьи 22 исключить;

9) в статье 42:

в пункте 1 слова «служебной деятельности и стаже правоохранительной службы» заменить словами «трудовой деятельности и стаже правоохранительной службы и иные сведения, связанные с поступлением на правоохранительную службу, ее прохождением и увольнением с правоохранительной службы, необходимые для обеспечения деятельности правоохранительного органа»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В целях выявления конфликта интересов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в личное дело сотрудника вносятся индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников, а также при наличии – бизнес-идентификационные номера организаций (индивидуальные идентификационные номера индивидуальных предпринимателей), в которых сотрудник ранее осуществлял трудовую деятельность.».

18. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»:

1) часть первую пункта 1 статьи 149 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) определяет штатную численность антикоррупционной комплаенс-службы, назначает ее руководителя или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также определяет срок полномочий, размер должностного оклада и условия вознаграждения руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;»;

2) дополнить статьей 150-3 следующего содержания:

«Статья 150-3. Антикоррупционная комплаенс-служба государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом

1. Для обеспечения соблюдения государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

2. Руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть избраны в состав наблюдательного совета, исполнительного органа и иных коллегиальных органов данного государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом, подотчетны наблюдательному совету и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются внутренним актом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

5. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.»;

3) в статье 216:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Государственное юридическое лицо, в котором осуществляет деятельность лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, или государственное юридическое лицо, осуществляющее материально-техническое обеспечение деятельности такого лица, вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, получить безвозмездно поступивший в состав государственного имущества подарок, переданный (врученный) ему и (или) членам его семьи во время протокольного или другого официального мероприятия.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом подарок, переданный (врученный) лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, или членам его семьи во время протокольного или другого официального мероприятия, может быть выкуплен в случае его невостребованности государственным юридическим лицом, указанным

в пункте 1-1 настоящей статьи, в порядке, установленном частью первой настоящего пункта.»;

в пункте 3 слова «только после письменного отказа от выкупа лицом, сдавшим подарок» заменить словами «в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан».

19. В Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

1) в подпункте 3) пункта 1 статьи 9 слова «антикоррупционная служба,» исключить;

2) в пункте 1 статьи 15:

подпункт 1) после слов «оборонного потенциала,» дополнить словами «борьбу с коррупцией,»;

подпункт 6-1) изложить в следующей редакции:

«6-1) уполномоченный орган по антикоррупционной политике – центральный государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан, координацию в сфере противодействия коррупции, в вопросах минимизации и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;».

20. В Закон Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния»:

1) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) определение штатной численности антикоррупционной комплаенс-службы, назначение ее руководителя или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы;»;

2) часть четвертую пункта 1 статьи 9 исключить;

3) главу 2 дополнить статьей 11-2 следующего содержания:

«Статья 11-2. Антикоррупционная комплаенс-служба Фонда

1. Для обеспечения соблюдения Фондом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы.

2. Руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа Фонда.

3. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Фонда, подотчетны совету директоров Фонда и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются внутренним актом Фонда на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденного уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

5. Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Порядок анализа влияния деятельности организаций, входящих в группу Фонда

1. Совет директоров Фонда вправе дать поручение председателю правления Фонда сформировать ревизионную группу по проведению анализа влияния деятельности организаций, входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдельно взятой отрасли экономики (далее – анализ) либо о проведении внешнего аудита организаций, входящих в группу Фонда, в пределах средств, заложенных в бюджете Фонда.

2. Результаты анализа организации, входящей в группу Фонда, оформляются актом, который представляется совету директоров Фонда.

3. При выявлении случаев неэффективной деятельности организации, входящей в группу Фонда, органы Фонда принимают меры, необходимые для повышения эффективности деятельности такой организации.»;

5) пункт 3 статьи 24 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) определения штатной численности антикоррупционной комплаенс-службы, назначения ее руководителя или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, а также определения срока полномочий, размера должностного оклада и условий вознаграждения руководителя антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы.».

21. В Закон Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

1) в подпункте 6) части первой пункта 2 статьи 7 слова «, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах» исключить;

2) подпункт 9) части первой пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«9) осуществлять совместную службу с близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками и другими связанными с ним лицами в случаях, указанных в статье 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

3) в пункте 2 статьи 24:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«В отношении кадрового состава специальных государственных органов ведутся личные дела, содержащие их персональные данные, сведения о трудовой деятельности и стаже службы (работы) в специальном государственном органе лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и иные сведения, связанные с поступлением на службу (приемом на работу),

ее прохождением и увольнением со службы (работы), необходимые для обеспечения деятельности специального государственного органа.»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«В целях выявления конфликта интересов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в личное дело лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, вносятся индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников, а также при наличии – бизнес-идентификационные номера организаций (индивидуальные идентификационные номера индивидуальных предпринимателей), в которых лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, ранее осуществляло трудовую деятельность.

Порядок оформления, ведения учета и хранения личных дел определяется первыми руководителями специальных государственных органов.»;

4) подпункт 5) пункта 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«5) назначение производится при соблюдении ограничения, предусмотренного подпунктом 9) части первой пункта 1 статьи 19 настоящего Закона.»;

5) в подпункте 7) пункта 3 статьи 65 слова «антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, а также» исключить.

22. В Закон Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих»:

1) подпункт 8) части первой пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«8) осуществлять совместную службу с близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками и другими связанными с ним лицами в случаях, указанных в статье 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;»;

2) дополнить статьей 22-2 следующего содержания:

«Статья 22-2. Ведение личного дела

В отношении военнослужащих ведутся личные дела, содержащие их персональные данные, сведения о трудовой деятельности и иные сведения, связанные с поступлением на воинскую службу, ее прохождением и увольнением с воинской службы, необходимые для обеспечения деятельности воинской части (учреждения).

В целях выявления конфликта интересов в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в личное дело военнослужащего, поступившего на воинскую службу по контракту или проходящего воинскую службу в резерве либо призванного на воинскую службу в соответствии со статьей 32 настоящего Закона, вносятся индивидуальные идентификационные номера супруги (супруга) и близких родственников, а также при наличии – бизнес-идентификационные номера организаций (индивидуальные идентификационные номера индивидуальных предпринимателей), в которых военнослужащий ранее осуществлял трудовую деятельность.

Порядок оформления, ведения учета и хранения личных дел определяется первыми руководителями уполномоченных органов.»;

3) в подпункте 7) части первой пункта 2 статьи 38 слова

«, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах» исключить;

4) в подпункте 6) части первой пункта 2 статьи 40-2 слова

«, за исключением случая, когда оно в качестве государственного служащего впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах» исключить.

23. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

статью 9 дополнить подпунктом 9-6) следующего содержания:

«9-6) осуществления выявления конфликта интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также ведения цифровой кадровой системы;».

24. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) подпункт 3) пункта 5 статьи 12 дополнить словами «, органов национальной безопасности»;

2) пункты 2 и 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«2. Государственный аудитор при установлении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также иных обстоятельств, препятствующих исполнению им своих обязанностей, должен незамедлительно письменно сообщить об этом руководителю, назначившему государственный аудит.

3. Руководитель органа государственного аудита и финансового контроля принимает меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в порядке и сроки, которые предусмотрены Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».».

25. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) личный интерес – заинтересованность лица, занимающего ответственную государственную должность, лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, лица, приравненного к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностного лица в приобретении, получении или извлечении благ, выгод или преимуществ имущественного и (или) неимущественного характера для себя, своих близких родственников, супруга (супруги), свойственников и (или) других связанных с ним лиц.

Для целей настоящего Закона:

под близкими родственниками лица, указанного в части первой настоящего подпункта, понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

под свойственниками лица, указанного в части первой настоящего подпункта, понимаются полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

под другими связанными с лицом, указанным в части первой настоящего подпункта, лицами понимаются:

супруги детей, усыновленных (удочеренных);

супруги и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер;

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей и их дети;

лица, ведущие с ним совместное хозяйство;

лица, находящиеся у него на иждивении;

бывший супруг (бывшая супруга);

юридическое лицо, акциями (долями участия в уставном капитале) которого владеет лицо, указанное в части первой настоящего подпункта, и (или) его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники;

юридическое лицо, в управлении которым участвует лицо, указанное в части первой настоящего подпункта, и (или) его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники;»;

в подпункте 4):

слова «ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и» заменить словами «участвующее в отборе или финансировании, или реализации, или мониторинге проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета и (или)»;

дополнить словами «; члены коллегиальных органов, участвующие в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующие в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Курултая Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц приводят или могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

Виды конфликта интересов:

потенциальный конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы лица, указанного в части первой настоящего подпункта, могут вступить в противоречие с его должностными полномочиями;

реальный конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы лица, указанного в части первой настоящего подпункта, вступают в противоречие с его должностными полномочиями;

состоявшийся конфликт интересов – ситуация, когда личные интересы лица, указанного в части первой настоящего подпункта, вступили в противоречие с его должностными полномочиями, в результате которого были заключены договоры или сделки, приняты акты или другие решения;»;

подпункт 6) после слов «должностными лицами» дополнить словами «, должностными лицами иностранного государства или международной организации»;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) борьба с коррупцией – деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений;

6-2) уполномоченный орган по борьбе с коррупцией – государственный орган, осуществляющий борьбу с коррупцией, и его территориальные органы;»;

подпункты 8), 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) уполномоченный орган по антикоррупционной политике – центральный государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан, координацию в сфере противодействия коррупции, в вопросах минимизации и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

9) антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

10) противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;»;

в подпункте 13) слова «по изучению, выявлению, ограничению» заменить словами «по формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, выявлению»;

2) в статье 6:

в подпункте 8) слово «разрешение» заменить словом «урегулирование»;

подпункт 12) дополнить словами «и конфликта интересов»;

3) статью 7 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Порядок проведения антикоррупционного мониторинга определяется уполномоченным органом по антикоррупционной политике.»;

4) в статье 8:

в пункте 2:

в абзаце первом части первой слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в части второй слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в части третьей слова «возникновения коррупции» заменить словами «, способствующих совершению коррупционных правонарушений»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Руководители государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора несут дисциплинарную ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за неустранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.»;

в части второй пункта 5 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

5) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2. Антикоррупционные стандарты, утверждаемые государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора, разрабатываются при участии общественности на основе методики по формированию антикоррупционных стандартов, утвержденной уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Антикоррупционные стандарты учитываются в правоприменительной практике и должны актуализироваться с учетом изменений законодательства Республики Казахстан.»;

6) в статье 11:

пункт 9 исключить;

в пункте 10 слова «и подпунктов 1) и 2) пункта 9» исключить;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на автомобильных дорогах, и членов коллегиальных органов, участвующих в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующих в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки (за исключением лиц, занимающих государственную должность либо должность в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным).»;

7) в статье 12:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к ним (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Курултая Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 и 15-5 настоящего Закона, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:»;

в подпункте 2) слова «и свойственников» заменить словами

«, свойственников и (или) других связанных с ними лиц»;

подпункт 3) дополнить словами «для себя и (или) других лиц»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) принятию материального вознаграждения, подарков, льгот или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, или представляемых ими лиц, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) использованию должностных полномочий в личных интересах.»;

пункт 4 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Законом»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Члены семьи лица, указанного в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки, льготы или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, их предоставивших, или представляемых ими лиц, если такие действия входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).»;

в пункте 6:

в части второй:

слова «а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги» заменить словами «а предоставленные указанным лицам при тех же обстоятельствах льготы, услуги»;

слова «оказания услуги» заменить словами «предоставления льготы, услуги»;

слова «об оказании услуги» заменить словами «о предоставлении льготы, услуги»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе выкупить такой подарок в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе». Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются

в республиканский бюджет.»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Положения пунктов 1, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на лиц, осуществляющих технический и авторский надзор на автомобильных дорогах, и членов коллегиальных органов, участвующих в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующих в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки (за исключением лиц, занимающих государственную должность либо должность в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным).

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, при выполнении функций, приравненных к государственным, с учетом особенностей, установленных статьями 15, 15-1, 15-2, 15-3 и 15-4 настоящего Закона, обязаны соблюдать антикоррупционные ограничения по:

1) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ для себя и (или) других лиц;

2) принятию материального вознаграждения, подарков, льгот или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, или представляемых ими лиц, если такие действия входят в полномочия лиц, указанных в части первой настоящего пункта, или эти лица в силу своего положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

3) использованию полномочий в личных интересах.

На лиц, указанных в части первой настоящего пункта, при выполнении функций, приравненных к государственным, и членов их семей распространяются положения пунктов 5 и 6 настоящей статьи.»;

8) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 13 слова «служащим уполномоченной организации в сфере гражданской авиации» заменить словами «служащим уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации»;

9) статьи 14 и 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов, свойственников и (или) других связанных лиц

1. Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе), лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Курултая Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица не могут иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу), свойственников и (или) других связанных с ними лиц, а также быть в непосредственном подчинении у таких лиц.

2. В структурных подразделениях государственных органов, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, национальных и региональных институтов развития, их дочерних организаций, курируемых и возглавляемых лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, не могут занимать должности их близкие родственники, супруг (супруга), свойственники и (или) другие связанные с ними лица.

Примечания:

1. Для целей настоящего пункта под государственным органом понимается государственный орган, зарегистрированный в качестве самостоятельного юридического лица.

2. Требования настоящего пункта не распространяются на:

1) лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, работающих в сельских населенных пунктах, пограничных отделениях, а также учреждениях, дислоцированных в закрытых и обособленных военных городках и иных закрытых объектах, при отсутствии непосредственного подчинения с близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками и (или) другими связанными с ними лицами;

2) случаи совместной службы (работы) лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в загранучреждениях Республики Казахстан, с сопровождающими членами их семей, определяемыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан о дипломатической службе, при отсутствии непосредственного подчинения с сопровождающими членами семей.

3. Должности руководителей самостоятельных структурных или территориальных подразделений государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора, а также руководителей подведомственных организаций государственного органа не могут занимать близкие родственники, супруг (супруга), свойственники первого руководителя государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора либо иного должностного лица, имеющего право назначения на должность в соответствующем государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора, и (или) другие связанные с ними лица.

4. Лица, нарушающие требования пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих (работников) подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

5. Если лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, занимает в государственном органе должность руководителя службы управления персоналом (кадровой службы), службы собственной (внутренней) безопасности, службы внутреннего аудита или иного самостоятельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль деятельности территориальных подразделений государственного органа или подведомственных государственных органов, то его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники и (или) другие связанные с ним лица не могут занимать должности:

1) руководителей самостоятельных структурных подразделений в указанных территориальных подразделениях государственного органа или подведомственных государственных органах, подконтрольных указанному лицу;

2) заместителей руководителей территориальных подразделений государственного органа или подведомственных государственных органов, курирующих работу структурных подразделений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

3) руководителей территориальных подразделений государственного органа или подведомственных государственных органов.

Лица, нарушающие требования части первой настоящего пункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подконтрольность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих (работников) подлежит увольнению с должности или иному освобождению от занимаемой должности.

6. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, запрещается занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками и (или) другими связанными с ними лицами, указанными в части второй подпункта 1-2) статьи 1 настоящего Закона, в одном органе управления (наблюдательном совете), исполнительном органе субъекта квазигосударственного сектора.

Лица, нарушающие требования части первой настоящего пункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие совместную службу (работу) в одном органе управления (наблюдательном совете), исполнительном органе субъекта квазигосударственного сектора, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Примечания:

1. В настоящей статье под непосредственным подчинением понимается нахождение одного лица в прямом подчинении у другого лица, занимающего следующую вышестоящую должность, наделенного полномочиями по даче указаний, поручений подчиненному лицу, контролю за их выполнением и (или) по организации деятельности подчиненного лица, если иное не предусмотрено должностной инструкцией или иным документом, определяющим должностные полномочия подчиненного лица.

2. Предусмотренные настоящей статьей ограничения на совместную службу (работу) лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, с их бывшими супругами действуют в течение одного года с момента расторжения брака (супружества).»;

«Статья 15. Недопустимость использования должностных полномочий в личных интересах

1. Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (за исключением кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Курултая Республики Казахстан или маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления), должностные лица в целях недопущения использования ими своих должностных полномочий в личных интересах обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, запрещается:

1) участвовать в рассмотрении, обсуждении, подготовке или принятии решений либо иным способом оказывать воздействие на решения при наличии личных интересов;

2) осуществлять должностные полномочия при наличии конфликта интересов, за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 15-3 настоящего Закона;

3) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора, в котором он состоит на службе (работает) либо в непосредственно ему подчиненном или подконтрольном;

4) использовать преимущества занимаемой (ранее занимаемой) должности в личных интересах.»;

10) дополнить статьями 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 и 15-5 следующего содержания:

«Статья 15-1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

1. Предотвращение конфликта интересов выражается в:

1) соблюдении лицами, указанными в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, запретов и требований, предусмотренных статьей 14 и пунктом 2 статьи 15 настоящего Закона;

2) декларировании личных интересов;

3) разъяснении лицам, указанным в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, положений правовых актов, регламентирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

4) выявлении и урегулировании потенциального конфликта интересов;

5) заявлении отвода (самоотвода) лиц, указанных в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона.

2. В государственных органах, организациях и субъектах квазигосударственного сектора разъяснение требований нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, вынесение заключений о наличии или отсутствии конфликта интересов, а также обеспечение соблюдения лицами, указанными в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагаются на уполномоченного по этике, антикоррупционную комплаенс-службу, а при их отсутствии – на службу управления персоналом (кадровую службу) или лицо, определяемое руководителем государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора.

3. Выявление конфликта интересов осуществляется посредством:

1) анализа деклараций о личных интересах;

2) антикоррупционного мониторинга или анализа коррупционных рисков;

3) рассмотрения обращений, сообщений, уведомлений или иной информации о конфликте интересов;

4) проведения проверок, ревизий или аудита;

5) мониторинга цифровой кадровой системы (при ее наличии).

Конфликт интересов может быть выявлен по результатам уголовного, гражданского, административного судопроизводства или производства по делам об административных правонарушениях.

В случае выявления по результатам проведенных проверок, ревизий, аудита, уголовного, гражданского, административного судопроизводства или производства по делам об административных правонарушениях фактов заключения договоров или сделок, принятия актов или других решений в условиях конфликта интересов соответствующий уполномоченный орган или организация направляет подтверждающие материалы в уполномоченный орган по антикоррупционной политике для принятия мер, предусмотренных настоящим Законом.

4. При наличии обстоятельств для отвода (самоотвода), установленных законодательством Республики Казахстан, лицо, указанное в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, обязано письменно заявить об отводе (самоотводе) в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

Член коллегиального органа, участвующий в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующий в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки, обязан заявить коллегиальному органу самоотвод в случае наличия личных интересов, а также иных обстоятельств, влияющих на объективность, независимость или беспристрастность при рассмотрении коллегиальным органом соответствующего вопроса.

Лицо, осуществляющее технический надзор на автомобильных дорогах, обязано заявить заказчику самоотвод, если данное лицо и (или) его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники и (или) другие связанные с ним лица принимали прямое или косвенное участие в подготовке проектно-сметной документации и (или) при производстве работ по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог, в отношении которых проводится технический надзор.

Самоотвод лиц, указанных в частях второй и третьей настоящего пункта, должен быть мотивирован и заявлен письменно до начала рассмотрения вопроса (до осуществления технического надзора). Заявление о самоотводе может быть подано в ходе рассмотрения вопроса (в ходе осуществления технического надзора), если основание самоотвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод, в ходе рассмотрения вопроса (в ходе осуществления технического надзора).

5. Урегулирование потенциального или реального конфликта интересов осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены статьями 15-2 и 15-3 настоящего Закона, если законодательством Республики Казахстан не установлен иной порядок.

6. В случае состоявшегося конфликта интересов, повлекшего нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства, принимаются меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 26 настоящего Закона.

Статья 15-2. Урегулирование потенциального конфликта интересов

1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, самостоятельно принимают меры по устранению потенциального конфликта интересов.

2. В случае затруднения в установлении наличия или отсутствия потенциального конфликта интересов лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, вправе направить письменный запрос лицам или службам, указанным в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона.

3. Лица и службы, указанные в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона, незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней со дня поступления запроса или иной информации о потенциальном конфликте интересов, выносят заключение о наличии или отсутствии потенциального конфликта интересов.

В случае наличия потенциального конфликта интересов заключение с рекомендациями по его урегулированию представляется лицу, имеющему полномочия по принятию мер, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, с одновременным уведомлением лица, у которого возник потенциальный конфликт интересов, его непосредственного руководителя и (или) иных заинтересованных лиц.

В случае отсутствия потенциального конфликта интересов заключение представляется лицу, направившему запрос, или иным заинтересованным лицам.

4. Лицо, имеющее право на принятие решения, обязано незамедлительно, но не позднее десяти рабочих дней со дня получения заключения о наличии потенциального конфликта интересов, принять в пределах своей компетенции какие-либо из следующих мер по его урегулированию:

1) поручить другому работнику (служащему) исполнение должностных полномочий работника (служащего) по вопросу, в связи с которым может возникнуть конфликт интересов;

2) изменить должностные полномочия работника (служащего), у которого может возникнуть конфликт интересов;

3) принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними актами государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора.

5. Первый руководитель государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора обязан своевременно делегировать полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него может возникнуть конфликт интересов, своему заместителю или иному уполномоченному лицу.

Статья 15-3. Урегулирование реального конфликта интересов

1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, обязаны незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней с момента, когда им стало известно о возникновении у них конфликта интересов, в письменном виде уведомить об этом лиц или службы, которые указаны в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона, с одновременным уведомлением своего непосредственного руководителя (при его наличии), за исключением случаев, когда законодательством Республики Казахстан установлен иной порядок уведомления о конфликте интересов.

2. Лица и службы, указанные в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона, по итогам рассмотрения уведомления или иной информации о возникновении конфликта интересов незамедлительно, но не позднее трех рабочих дней, выносят заключение о наличии или отсутствии реального конфликта интересов.

В случае наличия реального конфликта интересов заключение с рекомендациями по его урегулированию представляется лицу, имеющему полномочия по принятию мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с одновременным уведомлением лица, у которого возник реальный конфликт интересов, его непосредственного руководителя или иных заинтересованных лиц.

В случае отсутствия реального конфликта интересов заключение представляется лицу, направившему уведомление о возникновении конфликта интересов, его непосредственному руководителю или иным заинтересованным лицам.

3. Лицо, имеющее право на принятие решения, обязано незамедлительно, но не позднее десяти рабочих дней со дня получения заключения о наличии реального конфликта интересов, принять в пределах своей компетенции какие-либо из следующих мер по его урегулированию:

1) поручить другому работнику (служащему) исполнение должностных полномочий работника (служащего) по вопросу, в связи с которым возник конфликт интересов;

2) изменить должностные полномочия работника (служащего), у которого возник конфликт интересов;

3) принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними актами государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора.

4. Лицо, у которого возник конфликт интересов, обязано, как только ему станет об этом известно, временно приостановить выполнение должностных полномочий по вопросу, связанному с конфликтом интересов, до получения указаний от лица, имеющего полномочия по принятию мер, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, но не более чем на десять рабочих дней.

По истечении срока, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, лицо, не получившее указаний о дальнейших действиях, продолжает выполнение своих должностных полномочий по соответствующему вопросу.

5. В случае невозможности урегулирования реального конфликта интересов в срок, указанный в пункте 3 настоящей статьи, лицо, у которого возник реальный конфликт интересов, не позднее трех месяцев со дня получения соответствующего заключения назначается на равнозначную должность, исключающую конфликт интересов, а при невозможности такого назначения этому лицу может быть предложена иная должность в этих же государственном органе, организации или субъекте квазигосударственного сектора при условии его соответствия установленным квалификационным требованиям.

В случае отказа от предложенной должности лицо, у которого возник реальный конфликт интересов, подлежит увольнению или иному освобождению от занимаемой должности, а равно его полномочия прекращаются в течение срока, установленного частью первой настоящего пункта.

6. Первый руководитель государственного органа, организации или субъекта квазигосударственного сектора обязан своевременно делегировать полномочия для объективного принятия решения по вопросу, по которому у него возник конфликт интересов, своему заместителю или иному уполномоченному лицу.

Статья 15-4. Ответственность за непринятие или несвоевременное принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

1. Непринятие или несвоевременное принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в порядке и сроки, которые предусмотрены статьями 15, 15-1, 15-2 и 15-3 настоящего Закона, в том числе осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов, не повлекшего нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства, влечет дисциплинарную ответственность лиц, указанных в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, а также лиц (работников служб), указанных в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона.

2. Лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, а также лица (работники служб), указанные в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона, за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, несут административную ответственность за непринятие или несвоевременное принятие мер по урегулированию известных им случаев конфликта интересов, в том числе осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов, в результате которого были заключены договоры или сделки, приняты акты или другие решения, повлекшие нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

3. Лица (работники служб), указанные в пункте 2 статьи 15-1 настоящего Закона, не занимающие государственную должность либо должность в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, связанную с выполнением функций, приравненных к государственным, подлежат увольнению или иному освобождению от занимаемой должности за непринятие или несвоевременное принятие мер по урегулированию известных им случаев конфликта интересов, в результате которого были заключены договоры или сделки, приняты акты или другие решения, повлекшие нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства.

Примечание. Лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона, не подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае уведомления о конфликте интересов или заявления об отводе (самоотводе) в порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 15-5. Декларирование личных интересов

1. Лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Закона,

за исключением лиц, указанных в части первой пункта 7 статьи 12 настоящего Закона, в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, или перемещения по службе (работе) обязаны заполнить декларацию о личных интересах в порядке и по форме, которые определяются Правительством Республики Казахстан.

2. Декларация о личных интересах подается в письменном виде в службу управления персоналом (кадровую службу) по месту работы.

Служба управления персоналом (кадровая служба) вносит сведения из декларации о личных интересах в цифровую кадровую систему (при ее наличии).

3. В случае отражения в декларации о личных интересах неполных, недостоверных сведений лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение десяти рабочих дней со дня подачи декларации вправе подать дополнительную декларацию о личных интересах.

4. В государственных органах, организациях или субъектах квазигосударственного сектора из числа работников службы управления персоналом (кадровой службы) назначаются ответственные за сбор деклараций о личных интересах.

5. Декларация о личных интересах приобщается к личному делу лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

6. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление декларации о личных интересах с учетом срока подачи дополнительной декларации.»;

11) в статье 16:

подпункт 3) пункта 1 после слова «предотвращения» дополнить словами «и урегулирования»;

в пункте 3:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Руководитель, работники антикоррупционной комплаенс-службы или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, осуществляют свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетны совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и являются независимыми при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора на основании типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.»;

в части третьей слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Антикоррупционная комплаенс-служба или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, взаимодействует с уполномоченным органом по антикоррупционной политике в порядке, предусмотренном типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.»;

12) в статье 17:

в пункте 2 слова «по противодействию коррупции ежегодно» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в пункте 3 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике, уполномоченного органа по борьбе с коррупцией»;

13) статьи 18 и 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Субъекты противодействия коррупции

К субъектам противодействия коррупции относятся:

1) уполномоченный орган по антикоррупционной политике;

2) уполномоченный орган по борьбе с коррупцией и его ведомство;

3) иные субъекты противодействия коррупции – государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Статья 19. Сотрудники уполномоченного органа по борьбе с коррупцией

Сотрудники уполномоченного органа по борьбе с коррупцией при исполнении служебных обязанностей обладают полномочиями, установленными Законом Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» и иными законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.»;

14) в статье 20:

в заголовке и абзаце первом слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) выявление и пресечение административных коррупционных правонарушений, составление протоколов об административных коррупционных правонарушениях;

2-2) формирование и реализация антикоррупционной политики Республики Казахстан, координация в сфере противодействия коррупции;»;

в подпункте 4) слово «ежегодное» исключить;

подпункт 4-1) изложить в следующей редакции:

«4-1) координация деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора в вопросах предупреждения коррупции, минимизации и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирования антикоррупционной культуры в обществе;»;

подпункт 6) исключить;

в подпункте 10) слова «противодействию коррупции» заменить словами «антикоррупционной политике»;

15) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Компетенция уполномоченного органа по борьбе с коррупцией

Уполномоченный орган по борьбе с коррупцией осуществляет следующие функции:

1) разработка и утверждение нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

2) выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений;

3) выявление и пресечение административных коррупционных правонарушений, составление протоколов об административных коррупционных правонарушениях;

4) взаимодействие с другими государственными органами, физическими и юридическими лицами по основным направлениям деятельности уполномоченного органа по борьбе с коррупцией;

5) участие в подготовке проектов международных договоров

по вопросам борьбы с коррупцией, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам борьбы с коррупцией, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

6) иные функции, возложенные законами Республики Казахстан, а также актами Президента Республики Казахстан.

Ведомство уполномоченного органа по борьбе с коррупцией осуществляет свою деятельность в пределах компетенции данного уполномоченного органа.»;

16) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Полномочия уполномоченного органа по антикоррупционной политике

1. Уполномоченный орган по антикоррупционной политике при выполнении возложенных на него функций:

1) вправе:

запрашивать у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информацию и материалы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

изымать документы или иное имущество в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

2) обязан:

в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции принимать меры в установленном законодательством порядке по их устранению;

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

2. Уполномоченный орган по антикоррупционной политике осуществляет иные полномочия, возложенные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

17) дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Полномочия уполномоченного органа по борьбе с коррупцией

Уполномоченный орган по борьбе с коррупцией при выполнении возложенных на него функций:

1) вправе:

запрашивать у государственных органов, организаций, субъектов квазигосударственного сектора и должностных лиц информацию и материалы, в том числе из цифровых ресурсов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

изымать или производить обыск и выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

использовать изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

вносить государственным органам и иным организациям или лицам, исполняющим в них управленческие функции, представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения или устранению других нарушений закона, в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов, должностных лиц и субъектов квазигосударственного сектора в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

в соответствии с законодательством Республики Казахстан создавать и использовать цифровые системы, обеспечивающие решение возложенных на него задач, организовывать исследование в ходе досудебного расследования, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;

проводить анализ практики оперативно-розыскной и следственной деятельности, досудебного расследования по коррупционным преступлениям;

2) обязан:

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать коррупционные преступления;

совершенствовать формы и методы борьбы с коррупционными преступлениями, определять стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывать и реализовывать меры по повышению ее эффективности;

осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

2. Уполномоченный орган по борьбе с коррупцией осуществляет иные полномочия, возложенные законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

18) в статье 22:

в пункте 1-1 слова «по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками» заменить словами «по противодействию коррупции, а также предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными лицами и руководителями подведомственных организаций»;

в пункте 2:

слова «и привлечение лиц, виновных в их совершении,

к ответственности» исключить;

слова «, Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» исключить;

19) в подпункте 4) статьи 23 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

20) в статье 24:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Лицо, занимающее ответственную государственную должность, лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностное лицо, располагающее информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, должны незамедлительно в письменном виде информировать об этом вышестоящего руководителя и (или) руководство государственного органа, организации либо субъекта квазигосударственного сектора, работником которого является, и (или) уполномоченные государственные органы.

Иные физические лица вправе сообщить о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении лицам и органам, указанным в части первой настоящего пункта.

2. Вышестоящий руководитель лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, руководство государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора, уполномоченные государственные органы обязаны принять меры по поступившему сообщению о коррупционном правонарушении в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в части первой пункта 3 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по борьбе с коррупцией»;

21) в статье 24-2:

в частях первой и третьей пункта 1 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в пункте 2:

слова «по противодействию коррупции» заменить словами

«по антикоррупционной политике»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При этом, если между государственным органом или другой организацией, указанной в пункте 1 настоящей статьи, и уполномоченным государственным органом заключено соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции, предусмотренное пунктом 3 статьи 24-3 настоящего Закона, то приглашение на участие в заседании согласительной комиссии или коллегиального органа и материалы по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, направляются в уполномоченный орган по антикоррупционной политике после получения письменного согласия соответствующего уполномоченного государственного органа на рассмотрение вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, установленном настоящей статьей.»;

в части второй пункта 3 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в части первой пункта 4 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

22) в статье 24-3:

в пункте 4 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в пункте 5 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по борьбе с коррупцией»;

23) в статье 24-4:

в пункте 1:

в подпункте 3) слова «за исключением уполномоченного органа по противодействию коррупции,» исключить;

в подпункте 4) слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

в частях первой и третьей пункта 2 слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

24) заголовок главы 4 дополнить словами «и конфликта интересов»;

25) в статье 25:

заголовок после слова «предоставленных» дополнить словом «льгот,»;

пункт 1:

после слов «незаконно полученных» дополнить словом «льгот,»;

после слов «Указанные органы» дополнить словами «и должностные лица»;

пункт 2 после слов «незаконно полученных» дополнить словом «льгот,»;

пункт 3 после слов «незаконно предоставленных» дополнить словом «льгот,»;

26) в статье 26:

заголовок дополнить словами «или состоявшегося конфликта интересов»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Акты, договоры, сделки или другие решения, которые приняты или заключены в условиях конфликта интересов, повлекшие нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства, могут быть отменены или признаны недействительными в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан и Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан.»;

27) пункт 3-1 статьи 27 исключить.

26. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года

«О контрразведывательной деятельности»:

подпункт 2) части первой статьи 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«коррупцией;».

27. В Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»:

в статье 15:

подпункт 2) пункта 4 дополнить словами «, органов национальной безопасности»;

пункт 6 дополнить словами «, органы национальной безопасности».

28. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2023 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите»:

1) подпункт 3), абзац третий подпункта 4), подпункты 5) и 6), абзац четвертый подпункта 8) пункта 3, пункт 7, подпункт 2) пункта 8, подпункт 4) пункта 10, абзацы второй и третий подпункта 3), абзацы третий, четвертый и седьмой подпункта 4) пункта 11 статьи 1 исключить;

2) подпункт 2) статьи 2 исключить.

29. В Закон Республики Казахстан от 12 июля 2023 года «О возврате государству незаконно приобретенных активов»:

пункт 1 статьи 34 после слов «правоохранительным органам» дополнить словами «, органам национальной безопасности».

30. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О государственных закупках»:

в статье 23:

подпункт 2) пункта 3 дополнить словами «, органов национальной безопасности»;

пункт 5 дополнить словами «, органы национальной безопасности».

31. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года «О науке и технологической политике»:

пункт 7 статьи 22 дополнить частью второй следующего содержания:

«При наличии конфликта интересов члены национальных научных советов обязаны заявить самоотвод в порядке и сроки, которые предусмотрены Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».».

32. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2025 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»:

1) абзацы второй и третий подпункта 5), абзацы четвертый, пятый и шестой подпункта 69) статьи 1 исключить;

2) подпункт 6) пункта 1 статьи 2 исключить.

33. В Закон Республики Казахстан от 10 января 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»:

1) абзац восьмой подпункта 4) пункта 3, абзац одиннадцатый подпункта 5) пункта 5, абзац семнадцатый подпункта 2) и абзац семнадцатый подпункта 6) пункта 7 статьи 1 исключить;

2) абзац третий пункта 1 и пункт 2 статьи 2 исключить.

34. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов»:

1) абзац тридцать третий подпункта 19) пункта 13 статьи 1 исключить;

2) абзац третий статьи 2 исключить.

35. В Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года

«О профилактике правонарушений»:

в статье 14:

в заголовке и абзаце первом слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) формирует и реализует антикоррупционную политику, координирует деятельность государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации и устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирования антикоррупционной культуры;»;

в подпункте 6) слова «по противодействию коррупции» заменить словами «по антикоррупционной политике».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 8) пункта 1, пункта 2, подпункта 1) пункта 3, пунктов 5 и 7, подпункта 1) пункта 8, пунктов 9, 10 и 15, подпунктов 1), 2), 4), 5), 7) и 8) пункта 17, пункта 19, подпункта 1) пункта 24, абзацев двадцать шестого – тридцать третьего подпункта 1), подпункта 3), абзацев третьего, четвертого и восьмого подпункта 4), абзаца шестого подпункта 11), подпунктов 12) – 17), абзацев третьего – пятого подпункта 18), подпункта 19), абзаца шестого подпункта 20), подпунктов 21) – 23) пункта 25, пунктов 27, 29, 30 и 35 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзаца четырнадцатого подпункта 7) пункта 1, подпункта 2) пункта 3, абзацев пятого – девятого подпункта 3) пункта 4, абзацев пятого – девятого подпункта 3) пункта 13, подпункта 6), абзацев третьего и четвертого подпункта 9) пункта 17, подпункта 2), абзаца пятого подпункта 3) и подпункта 4) пункта 21, подпункта 1), абзаца четвертого подпункта 2) пункта 22, пункта 23, подпункта 2) пункта 24, абзацев второго – пятнадцатого, девятнадцатого – двадцать четвертого подпункта 1), подпункта 2), абзацев третьего – шестого, девятого – одиннадцатого, двадцать третьего – двадцать шестого подпункта 7), подпунктов 9) и 10), абзаца второго подпункта 11), подпунктов 24) и 26) пункта 25 и пункта 31 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

3) подпункта 2) пункта 8, подпункта 3) пункта 17, подпункта 1) пункта 21, подпунктов 3) и 4) пункта 22 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении трех лет после дня его первого официального опубликования.

2. Приостановить на три года после дня первого официального опубликования настоящего Закона действие:

1) абзаца десятого подпункта 1) пункта 1 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2-1) на должность, указанную в подпункте 2) настоящего пункта, лица, на которое в течение трех лет до трудоустройства за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

2) абзаца четвертого подпункта 3) пункта 1 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2) совершения работником, занимающим должность, указанную в подпункте 2) пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, коррупционного преступления или административного коррупционного правонарушения, за исключением случая, когда работник впервые привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах.»;

3) подпункта 4) пункта 1 статьи 1, установив, что в период приостановления данный подпункт действует в следующей редакции:

«4) пункт 12 статьи 53 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) вступившего в законную силу постановления суда за совершение административного коррупционного правонарушения, за исключением случая, когда работник впервые привлечен к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах.»;»;

4) абзаца четвертого подпункта 1) пункта 4 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

5) абзаца четвертого подпункта 1) пункта 13 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

6) абзаца шестого подпункта 2) пункта 16 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;»;

7) абзаца пятого подпункта 3) пункта 16 статьи 1, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«2) на которое в течение трех лет перед назначением на должность за совершение административного коррупционного правонарушения налагалось административное взыскание, за исключением случая, когда оно впервые привлекалось к административной ответственности за принятие на работу лица, не представившего декларацию об активах и обязательствах;».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2026 года

№ 311-VІIІ ЗРК