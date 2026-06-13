Закон Республики Казахстан

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) в статье 3:

в пункте 2) слова «сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера» заменить словами «размер взятки»;

в пункте 3):

слова «253 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие» заменить словами «253 – размер незаконного вознаграждения, превышающий»;

слова «366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера» заменить словами «366 и 367 – размер взятки»;

в пункте 28):

после слов «лицо, избранное в органы местного самоуправления» дополнить словами «(за исключением депутата маслихата)»;

слова «ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и» заменить словами «участвующее в отборе или финансировании, или реализации, или мониторинге проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета и (или)»;

слова «служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующей» заменить словами «служащие уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий и уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующих»;

дополнить словами «; члены коллегиальных органов, участвующие в отборе проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета, либо участвующие в принятии решений о финансировании проектов и (или) программ из средств государственного бюджета или предоставлении мер государственной поддержки»;

пункт 37-1) изложить в следующей редакции:

«37-1) должностное лицо международной организации – лицо, занимающее руководящую должность в международной организации, учрежденной государствами на основе международного договора, и (или) являющееся международным служащим, а также лицо, которое уполномочено такой международной организацией действовать от ее имени;»;

дополнить пунктами 37-2) и 37-3) следующего содержания:

«37-2) средства, полученные из иностранных источников, – деньги и (или) иное имущество, предоставленные иностранными государствами, международными организациями, иностранными юридическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства;

37-3) должностное лицо иностранного государства – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства, а также лицо, которое уполномочено иностранным государством действовать от его имени;»;

в пункте 38):

слова «247 – полученная лицом сумма или стоимость оказанных ему услуг, превышающая триста месячных расчетных показателей;» заменить словами «247 и 247-1 – размер незаконного вознаграждения, превышающий триста месячных расчетных показателей;»;

слова «253 – сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие» заменить словами «253 – размер незаконного вознаграждения, превышающий»;

слова «366 и 367 – сумма денег, стоимость ценных бумаг,

иного имущества или выгоды имущественного характера» заменить словами «366 и 367 – размер взятки»;

2) в части первой статьи 41 слова «сумме переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить словами «переданного незаконного вознаграждения»;

3) абзац четвертый части второй статьи 50 изложить в следующей редакции:

«За совершение коррупционных преступлений лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью назначается обязательно и состоит в пожизненном запрете занимать должности:

на государственной службе;

судьи;

в органах местного самоуправления;

служащего Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

служащего уполномоченной организации по расследованию авиационных происшествий, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующих в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации;

связанные с исполнением управленческих функций в государственных организациях или субъектах квазигосударственного сектора, а также должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, связанные с осуществлением полномочий по принятию решений по организации и проведению закупок,

в том числе государственных, либо осуществлением отбора или финансирования, или реализации, или мониторинга проектов и (или) программ, финансируемых из средств государственного бюджета и (или) Национального фонда Республики Казахстан;

в Государственной корпорации «Правительство для граждан», предусматривающие непосредственное оказание государственных услуг или связанные с оказанием государственных услуг либо предусматривающие доступ к персональным данным физических лиц и (или) иной информации, доступ к которым ограничен.»;

4) в статье 247:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Получение работником государственного органа либо государственной организации либо субъекта квазигосударственного сектора, не являющимся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работником негосударственной организации, не выполняющим управленческие функции, незаконного вознаграждения в виде имущества, выгод имущественного характера для себя или других лиц за выполнение работы или оказание услуги, входящей в круг его обязанностей, в пользу лица, предоставившего незаконное вознаграждение, или представляемых им лиц –»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) путем вымогательства, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.»;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает пяти месячных расчетных показателей.»;

5) дополнить статьей 247-1 следующего содержания:

«Статья 247-1. Предоставление незаконного вознаграждения

1. Предоставление работнику государственного органа либо государственной организации либо субъекта квазигосударственного сектора, не являющемуся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работнику негосударственной организации, не выполняющему управленческие функции, незаконного вознаграждения в виде имущества, выгод имущественного характера за выполнение работы или оказание услуги, входящей в круг его обязанностей, в пользу лица, предоставившего незаконное вознаграждение, либо представляемых им лиц –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, –

наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере, –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания.

1. Не является уголовным правонарушением в силу малозначительности предоставление лицу, указанному в части первой настоящей статьи, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает пяти месячных расчетных показателей.

2. Лицо, предоставившее незаконное вознаграждение, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство незаконного вознаграждения со стороны лица, указанного в части первой настоящей статьи, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о предоставлении незаконного вознаграждения.»;

6) в статье 253:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконного вознаграждения в виде имущества, выгод имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп,

или представляемых им лиц –»;

в абзаце втором слово «наказываются» заменить словом «наказывается»;

в части второй:

в абзаце первом слова «Те же деяния, совершенные» заменить словами «То же деяние, совершенное»;

в абзаце втором слова «наказываются», «переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить соответственно словами «наказывается», «или стоимости переданного незаконного вознаграждения»;

в абзаце втором части третьей слова «переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить словами «или стоимости переданного незаконного вознаграждения»;

в части четвертой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«4. Получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, незаконного вознаграждения в виде имущества, выгод имущественного характера для себя или других лиц за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, или представляемых им лиц –»;

в абзаце втором слова «наказываются», «переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить соответственно словами «наказывается», «или стоимости переданного незаконного вознаграждения»;

в части пятой:

в абзаце первом:

слова «Деяния, предусмотренные», «они» заменить соответственно словами «Деяние, предусмотренное», «оно»;

в пунктах 1) и 2) слово «совершены» заменить словом «совершено»;

в пункте 3) слово «сопряжены» заменить словом «сопряжено»;

в абзаце втором слова «наказываются», «переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить соответственно словами «наказывается», «или стоимости переданного незаконного вознаграждения»;

в абзаце втором части шестой слова «переданных денег или стоимости переданного имущества» заменить словами «или стоимости переданного незаконного вознаграждения»;

пункт 2 примечаний изложить в следующей редакции:

«2. Не являются преступлением в силу малозначительности передача или получение лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает двух месячных расчетных показателей.»;

7) в статье 366:

заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 366. Требование или получение взятки

1. Требование или получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, либо должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде имущества, выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –»;

в абзаце первом части второй слова «получение взятки» исключить;

примечание изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает двух месячных расчетных показателей.

2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке требование впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает двух месячных расчетных показателей.

3. Лицо, требовавшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о требовании взятки.»;

8) в статье 367:

заголовок и абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Статья 367. Предложение, обещание или дача взятки

1. Предложение, обещание или дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, либо должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника за действия (бездействие) в пользу взяткодателя либо представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –»;

примечания изложить в следующей редакции:

«Примечания.

1. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в административном порядке передача впервые лицу, указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные им законные действия (бездействие), если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает двух месячных расчетных показателей.

2. Не является преступлением в силу малозначительности предложение или обещание лицу, указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, имущества, выгод имущественного характера в качестве подарка или вознаграждения при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные им законные действия (бездействие), если стоимость подарка или сумма вознаграждения не превышает двух месячных расчетных показателей.

3. Лицо, предложившее, обещавшее или давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о предложении, обещании или даче им взятки.»;

9) статью 417 изложить в следующей редакции:

«Статья 417. Провокация получения незаконного вознаграждения, взятки либо коммерческого подкупа

1. Провокация получения незаконного вознаграждения, то есть попытка передачи работнику государственного органа либо государственной организации, либо субъекта квазигосударственного сектора, не являющемуся лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к нему лицом, а равно работнику негосударственной организации, не выполняющему управленческие функции, без его согласия имущества, выгод имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения уголовного правонарушения либо шантажа, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Провокация коммерческого подкупа, то есть деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих или иных организациях, –

наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Провокация получения взятки, то есть деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, либо должностного лица, либо лица, занимающего ответственную государственную должность, либо должностного лица иностранного государства или международной организации, –

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) в части первой статьи 60 слова «, следователь антикоррупционной службы» исключить;

2) пункт 3) части второй статьи 61 исключить;

3) в статье 187:

в части первой:

в предложении первом:

после слов «186 (частью второй),» дополнить словами «189 (пунктом 2) части третьей, частью четвертой в случае наличия признаков, предусмотренных пунктом 2) части третьей), 190 (пунктом 2) части третьей, частью четвертой в случае наличия признаков, предусмотренных пунктом 2) части третьей), 216 (пунктом 4) части второй), 217 (пунктом 3) части третьей), 218 (пунктом 1) части третьей), 218-1 (пунктом 1) части четвертой), 234 (пунктом 1) части третьей), 249 (пунктом 2) части третьей),»;

цифры «360, 375,» заменить словами «307 (пунктом 3) части третьей), 360, 361, 362 (пунктами 3) и 4) части четвертой), 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 375,»;

предложение третье исключить;

части третью, четвертую, 4-2 и 4-3 исключить;

часть пятую изложить в следующей редакции:

«5. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 149 (частями второй и третьей), 174, 182, 247 (частью третьей),

247-1 (частью третьей), 255 (частями первой и второй), 256, 259, 269, 276 (частями второй и третьей), 283, 284, 285, 286 (частями второй, третьей и четвертой), 287 (частями четвертой и пятой), 290 (частью второй), 291, 297 (частями третьей и четвертой), 297-1 (частями третьей и четвертой), 362 (частями первой, третьей и пунктами 1) и 2) части четвертой), 370-1, 370-2 (частями второй и третьей), 371, 388-1, 394 (частями второй и третьей), 404 (частями второй и третьей), 405, 413, 414 (частями первой, второй и третьей), 415, 416 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 418, 437 (частями четвертой и шестой), 438 (частью четвертой), 439 (частью четвертой), 441 (частью четвертой), 442 (частью четвертой), 444, 450, 451, 452, 452-1, 453 (частью третьей), 454 (частью второй), 455, 456, 457, 459 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или национальной безопасности, начавшими досудебное расследование.

По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 412, 412-1 и 433 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное расследование проводится органами внутренних дел или органами национальной безопасности, начавшими досудебное расследование в отношении лица, не являющегося сотрудником этого органа.»;

часть шестую исключить;

в части седьмой слова «статьей 258» заменить словами

«статьями 218 (частями первой и второй, пунктами 2) и 3) части третьей), 218-1 (частями первой, второй и третьей, пунктами 2) и 3) части четвертой), 258, 262, 263, 264, 265, 266, 416 (частями первой и шестой), 417, 419 (частями второй, третьей и четвертой), 420, 421, 422, 423, 424, 425, 432, 434, 435»;

4) в статье 191:

в части второй слова «247 (частью третьей),» исключить;

в части одиннадцатой слова «антикоррупционной службой,» исключить;

часть шестнадцатую после слов «247 (частями первой и второй),» дополнить словами «247-1 (частями первой и второй),»;

в частях 19-1 и 19-2 слова «антикоррупционной службой» заменить словами «органами национальной безопасности»;

в части двадцать четвертой слова «антикоррупционной службой,» исключить.

3. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года:

1) часть первую статьи 32 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных статьями 676, 677, 680 и 681 настоящего Кодекса»;

2) в статье 44:

абзац первый части первой дополнить словами «, либо в размере, кратном сумме или стоимости предоставленного незаконного материального вознаграждения»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«3. Штраф, исчисленный в соответствии с абзацем вторым части первой настоящей статьи, а также за административное коррупционное правонарушение может быть установлен в размерах, превышающих или менее установленных размеров штрафов, указанных в части второй настоящей статьи.»;

3) в части второй статьи 62:

в абзаце первом слова «административного коррупционного правонарушения, а также» исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения по истечении трех лет со дня совершения, но не может быть привлечено к административной ответственности по истечении двух месяцев со дня обнаружения административного коррупционного правонарушения.»;

4) в абзаце первом части первой статьи 173 слова «должностных лиц государственных органов, местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора,» заменить словами «лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностных лиц, а также должностных лиц субъектов»;

5) в статье 439:

заголовок после слов «информация о факте» дополнить словом «административного»;

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение уполномоченному государственному органу заведомо ложной информации о факте административного коррупционного правонарушения –»;

6) статьи 676, 677, 678 и 680 изложить в следующей редакции:

«Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг физическим лицом

Предоставление физическим лицом лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, либо должностному лицу, либо лицу, занимающему ответственную государственную должность, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Примечания.

1. Под должностным лицом иностранного государства в настоящей статье и статьях 677, 678 настоящего Кодекса понимаются:

1) лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

2) лицо, которое уполномочено иностранным государством действовать от его имени.

2. Под должностным лицом международной организации в настоящей статье и статьях 677, 678 настоящего Кодекса понимаются:

1) лицо, занимающее руководящую должность в международной организации, учрежденной государствами на основе международного договора, и (или) являющееся международным служащим;

2) лицо, которое уполномочено такой международной организацией действовать от ее имени.

Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг

Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо лицом, приравненным к нему, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, или представляемых ими лиц, если такие действия входят в служебные полномочия указанных лиц или они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей.

Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическим лицом

1. Предоставление юридическим лицом лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, либо должностному лицу, либо лицу, занимающему ответственную государственную должность, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации незаконного материального вознаграждения в виде имущества, выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу этого юридического лица или представляемых им лиц, если такие действия входят в служебные полномочия этого лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

влечет штраф на юридических лиц в размере тридцатикратной суммы или стоимости незаконного материального вознаграждения, но не менее семисот пятидесяти месячных расчетных показателей.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в значительном размере, –

влечет штраф на юридических лиц в размере сорокакратной суммы или стоимости незаконного материального вознаграждения.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, –

влечет штраф на юридических лиц в размере пятидесятикратной суммы или стоимости незаконного материального вознаграждения.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, –

влечет штраф на юридических лиц в размере шестидесятикратной суммы или стоимости незаконного материального вознаграждения.

Примечания.

1. В настоящей статье:

1) значительным размером признается размер незаконного материального вознаграждения от пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показателей;

2) крупным размером признается размер незаконного материального вознаграждения свыше трех тысяч и до десяти тысяч месячных расчетных показателей;

3) особо крупным размером признается размер незаконного материального вознаграждения свыше десяти тысяч месячных расчетных показателей.

2. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности, предусмотренной настоящей статьей, если имело место вымогательство незаконного материального вознаграждения или если это юридическое лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче незаконного материального вознаграждения.»;

«Статья 680. Непринятие или несвоевременное принятие мер по противодействию коррупции

1. Непринятие или несвоевременное принятие лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами мер по урегулированию известных им случаев конфликта интересов, в том числе осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов, повлекшего нарушение прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере восьмидесяти месячных расчетных показателей.

2. Недоведение лицом, занимающим ответственную государственную должность, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицом до сведения вышестоящего руководителя и (или) руководства государственного органа либо организации, либо субъекта квазигосударственного сектора, работником которого является, и (или) уполномоченных государственных органов о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных преступлений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере ста месячных расчетных показателей.

3. Непринятие вышестоящими руководителями лиц, указанных в части второй данной статьи, руководством государственных органов, организаций, субъекта квазигосударственного сектора, должностными лицами уполномоченных государственных органов мер по поступившему сообщению о коррупционном преступлении в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Примечание. Лица, указанные в настоящей части, не подлежат привлечению к административной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, в случае уведомления о конфликте интересов или заявления об отводе (самоотводе) в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан.»;

7) в части шестой статьи 747 слова «антикоррупционной службой» заменить словами «национальной безопасности»;

8) в подпункте 6) части первой статьи 786:

цифры «30)» заменить цифрами «30-1)»;

слова «уполномоченного органа по противодействию коррупции, – сотрудниками антикоррупционной службы» заменить словами «уполномоченного органа по борьбе с коррупцией, – сотрудниками и военнослужащими органов национальной безопасности»;

9) в части третьей статьи 790 слова «уполномоченным органом по противодействию коррупции» заменить словами «национальной безопасности»;

10) в части первой статьи 804:

в подпункте 4) слова «677, в отношении командиров (начальников) воинских частей (учреждений) по статьям 680, 681» заменить словами

«677, 680, в отношении командиров (начальников) воинских частей (учреждений) по статье 681»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) органов военной полиции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о правонарушениях, совершенных лицами, управляющими транспортными средствами специальных государственных органов, предусмотренных статьями 590 (части 2-1, четвертая и 4-1), 596 (части третья и 4-1), 598 (часть вторая), 603 (части первая и вторая), 606 (часть вторая), 607 (части вторая и третья), 608, 610, 611 (части вторая и третья), 612 (части третья и 4-1), 613 (части первая, третья, 3-1, четвертая, пятая, девятая, десятая и одиннадцатая), 615 (часть четвертая), 621 (часть третья), совершенных военнослужащими органов национальной безопасности Республики Казахстан по статьям 434, 434-2, 652, 667, 676, 677, 680, а также в отношении иных лиц по статье 506, в отношении должностных лиц воинских частей по статье 681, совершенных сотрудниками органов национальной безопасности Республики Казахстан по статьям 676, 677, 680, в отношении должностных лиц органов национальной безопасности по статье 681 настоящего Кодекса;»;

в подпункте 6) слова «677, а также в отношении командиров воинских частей по статьям 680, 681» заменить словами «677, 680, а также в отношении командиров воинских частей по статье 681»;

подпункт 30) изложить в следующей редакции:

«30) уполномоченного органа по антикоррупционной политике (статьи 154, 173, 439, 661, 679, 680 и 681);»;

дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:

«30-1) уполномоченного органа по борьбе с коррупцией (статьи 154, 173, 439, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 676, 677, 678 и 680 (части вторая и третья);»;

подпункт 60) после цифр «661,» дополнить цифрами «680,».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзацев шестого – пятнадцатого подпункта 1), подпункта 3) пункта 1, подпунктов 3), 4) и 5), абзацев первого – тридцатого, тридцать третьего – тридцать шестого подпункта 6) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) абзацев второго – пятого, шестнадцатого – девятнадцатого подпункта 1), подпунктов 2), 4) – 9) пункта 1, абзацев восьмого и девятого подпункта 3), абзаца второго и четвертого подпункта 4) пункта 2, подпункта 2), абзацев тридцать первого, тридцать второго и тридцать седьмого подпункта 6) пункта 3 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

2. Установить, что до введения в действие подпункта 1) пункта 1 статьи 2 настоящего Закона абзац девятый подпункта 10) пункта 3 статьи 1 настоящего Закона действует в следующей редакции:

«30-1) уполномоченного органа по борьбе с коррупцией (статьи 154, 173, 439, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 676, 677 и 678);».

3. Приостановить до 31 декабря 2026 года действие абзаца девятого подпункта 3) пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

«5. По делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 149 (частями второй и третьей), 174, 182, 255 (частями первой и второй), 256, 259, 269, 276 (частями второй и третьей), 283, 284, 285,

286 (частями второй, третьей и четвертой), 287 (частями четвертой и пятой), 290 (частью второй), 291, 297 (частями третьей и четвертой), 297-1 (частями третьей и четвертой), 362 (частями первой, третьей и пунктами 1) и 2) части четвертой), 370-1, 370-2 (частями второй и третьей), 371, 388-1, 394 (частями второй и третьей), 404 (частями второй и третьей), 405, 413, 414 (частями первой, второй и третьей), 415, 416 (частями второй, третьей, четвертой и пятой), 418, 437 (частями четвертой и шестой), 438 (частью четвертой), 439 (частью четвертой), 441 (частью четвертой), 442 (частью четвертой), 444, 450, 451, 452, 452-1, 453 (частью третьей), 454 (частью второй), 455, 456, 457, 459 (частью четвертой) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел или национальной безопасности, начавшими досудебное расследование.».

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 12 июня 2026 года

№ 312-VІIІ ЗРК