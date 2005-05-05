Закон Республики Казахстан

О торгово-промышленных палатах

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в связи с созданием и деятельностью торгово-промышленных палат в Республике Казахстан, устанавливает права и обязанности их членов. Глава 1. Общие положения Статья 1. Понятие торгово-промышленной палаты 1. Торгово-промышленная палата — некоммерческая, негосударственная, самофинансируемая и самоуправляемая организация, объединяющая на добровольной основе индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц Республики Казахстан, а также их ассоциации (союзы) в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, защиты их прав и законных интересов. 2. Торгово-промышленная палата может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям. 3. Торгово-промышленная палата не отвечает по обязательствам своих членов так же, как и члены торгово-промышленной палаты не отвечают по ее обязательствам. Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах 1. Законодательство Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора. Статья 3. Система торгово-промышленных палат в Республике Казахстан Торгово-промышленные палаты в Республике Казахстан образуют единую систему торгово-промышленных палат, включающую: 1) территориальные торгово-промышленные палаты; 2) Торгово-промышленную палату Республики Казахстан. Статья 4. Цели и задачи торгово-промышленных палат 1. Торгово-промышленные палаты создаются в целях содействия развитию экономики Республики Казахстан, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной и торговой инфраструктуры, созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности. 2. Задачи торгово-промышленных палат: 1) содействие развитию предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 2) содействие развитию экспортоориентированных, конкурентоспособных производств; 3) оказание практической помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам Республики Казахстан в освоении новых форм торгово-экономического и научно-технического сотрудничества; 4) содействие в организации информационного обслуживания субъектов предпринимательской деятельности; 5) принятие мер в рамках предоставленных им прав по недопущению и пресечению недобросовестной конкуренции. Статья 5. Принципы деятельности торгово-промышленных палат Деятельность торгово-промышленных палат основывается на следующих принципах: 1) добровольность; 2) равноправие членов торгово-промышленной палаты; 3) независимость; 4) профессионализм; 5) самофинансирование; 6) самоуправляемость. Глава 2. Особенности создания торгово-промышленной палаты Статья 6. Особенности создания торгово-промышленной палаты 1. Территориальная торгово-промышленная палата создается по инициативе не менее пятнадцати учредителей. 2. На территории области (города республиканского значения, столицы) может быть создана и действовать одна территориальная торгово-промышленная палата. Территориальная торгово-промышленная палата вправе создавать структурные подразделения (филиалы и представительства) на территории области (города республиканского значения, столицы), на которой она создана и действует. 3. Решения об образовании Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан, принятии устава, утверждении органов управления и их руководителей принимаются на Республиканской конференции (собрании) членов территориальных торгово-промышленных палат при наличии не менее двух третей от общего числа избранных делегатов от территориальных торгово-промышленных палат. 4. Учредительными документами торгово-промышленной палаты являются устав, принятый общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты, и учредительный договор, предусматривающие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 5. Государственная регистрация и перерегистрация торгово-промышленной палаты осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 7. Наименование и местонахождение торгово-промышленной палаты 1. Наименование территориальной торгово-промышленной палаты включает в себя указание на ее организационно-правовую форму, а также наименование области (города республиканского значения, столицы), на территории которой она создана и действует. 2. Наименование юридического лица, не зарегистрированного в форме торгово-промышленной палаты в соответствии с настоящим Законом, не может включать в себя слова «торгово-промышленная палата» или аббревиатуру «ТПП». 3. Местонахождением торгово-промышленной палаты признается местонахождение ее коллегиального исполнительного органа. Статья 8. Имущество торгово-промышленной палаты 1. Торгово-промышленная палата может иметь в собственности имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной ее уставом, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан не могут принадлежать торгово-промышленной палате. 2. Источником формирования имущества территориальной торгово-промышленной палаты являются вступительные и обязательные членские взносы, поступления (доходы) от предпринимательской деятельности, а также иные не запрещенные законом поступления. 3. Источником формирования имущества Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан являются обязательные членские взносы территориальных торгово-промышленных палат, поступления (доходы) от предоставляемых услуг, а также иные не запрещенные законом поступления. 4. Имущество, переданное торгово-промышленной палате ее учредителями (членами), является собственностью торгово-промышленной палаты. Учредители (члены) торгово-промышленной палаты не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность торгово-промышленной палаты. 5. Средства торгово-промышленной палаты направляются исключительно на обеспечение уставной деятельности. 6. Торгово-промышленная палата отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 7. В случае выхода из торгово-промышленной палаты ее членов уплаченные взносы не возвращаются и претензии на часть имущества торгово-промышленной палаты не принимаются. Статья 9. Реорганизация и ликвидация торгово-промышленной палаты Реорганизация и ликвидация торгово-промышленной палаты осуществляются в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Глава 3. Торгово-промышленная палата и ее члены Статья 10. Членство в торгово-промышленной палате 1. Членами территориальной торгово-промышленной палаты могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица Республики Казахстан, а также их ассоциации (союзы). 2. Членами Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан являются только территориальные торгово-промышленные палаты. Статья 11. Права и обязанности члена торгово-промышленной палаты 1. Член торгово-промышленной палаты вправе: 1) пользоваться содействием, профессиональной поддержкой и защитой со стороны торгово-промышленной палаты, а также услугами, предусмотренными уставом торгово-промышленной палаты; 2) избирать и быть избранным (предложить кандидатуру для избрания) в органы торгово-промышленной палаты; 3) обращаться в торгово-промышленную палату с письменными запросами о ее деятельности и получать мотивированные ответы, вносить предложения по совершенствованию работы торгово-промышленной палаты и ее органов; 4) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан. 2. Член торгово-промышленной палаты обязан: 1) соблюдать положения устава торгово-промышленной палаты; 2) выполнять решения общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты и ее коллегиального исполнительного органа; 3) платить обязательные членские взносы. 3. Члены торгово-промышленной палаты равны в своих правах и обязанностях. 4. Торгово-промышленная палата не вправе вмешиваться в деятельность своих членов и нарушать их права и законные интересы. Статья 12. Прекращение членства в торгово-промышленной палате 1. Член торгово-промышленной палаты вправе по своему усмотрению выйти из торгово-промышленной палаты. 2. Член торгово-промышленной палаты может быть исключен из торгово-промышленной палаты по решению общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него настоящим Законом и ее уставом, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. 3. Член торгово-промышленной палаты может быть вновь принят в торгово-промышленную палату по решению общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты. 4. Исключение из торгово-промышленной палаты может быть обжаловано в суд в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. Глава 4. Управление торгово-промышленной палатой Статья 13. Органы управления торгово-промышленной палаты 1. Органами управления торгово-промышленной палаты являются: 1) высший орган управления — общее собрание (конференция) членов торгово-промышленной палаты; 2) коллегиальный исполнительный орган; 3) контрольный орган (ревизионная комиссия). 2. В случаях, предусмотренных уставом, могут быть созданы другие органы, действующие на основании положений, принимаемых общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты. Статья 14. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты 1. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты вправе принимать решения по любым вопросам деятельности территориальной торгово-промышленной палаты. 2. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты правомочно принимать решения при наличии не менее двух третей от общего числа ее членов. Решение общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на общем собрании (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты. 3. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты относятся: 1) принятие устава и решений о внесении изменений и дополнений в устав; 2) определение приоритетных направлений деятельности; 3) вопросы добровольной реорганизации и ликвидации; 4) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности коллегиальным исполнительным органом, порядка проведения проверки контрольным органом (ревизионной комиссией), а также утверждение их результатов; 5) избрание коллегиального исполнительного органа, контрольного органа (ревизионной комиссии) и их руководителей; 6) избрание других предусмотренных уставом органов и их руководителей; 7) заслушивание и утверждение отчетов руководителей органов управления об их деятельности; 8) установление порядка распоряжения имуществом территориальной торгово-промышленной палаты; 9) установление ставок вступительных и обязательных членских взносов; 10) рассмотрение жалоб и заявлений членов территориальной торгово-промышленной палаты на неправомерные действия органов ее управления и их руководителей; 11) досрочный отзыв руководителей органов управления территориальной торгово-промышленной палаты; 12) избрание делегатов из числа членов территориальной торгово-промышленной палаты на общее собрание (конференцию) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан; 13) утверждение регламента и состава третейского суда при территориальной торгово-промышленной палате в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Общее собрание (конференция) членов территориальной торгово-промышленной палаты созывается не реже одного раза в год коллегиальным исполнительным органом территориальной торгово-промышленной палаты. 5. Уставом территориальной торгово-промышленной палаты могут быть предусмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов территориальной торгово-промышленной палаты. Статья 15. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан 1. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. 2. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан правомочно принимать решения при наличии не менее двух третей от общего числа избранных делегатов из числа членов территориальных торгово-промышленных палат. Решение общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на общем собрании (конференции) делегатов из числа членов территориальных торгово-промышленных палат. 3. К исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан относятся: 1) принятие устава и решений о внесении изменений и дополнений в устав; 2) определение приоритетных направлений деятельности; 3) вопросы добровольной реорганизации и ликвидации; 4) определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности коллегиальным исполнительным органом, порядка проведения проверки контрольным органом (ревизионной комиссией), а также утверждение их результатов; 5) избрание коллегиального исполнительного органа, контрольного органа (ревизионной комиссии) и их руководителей; 6) избрание других предусмотренных уставом органов и их руководителей; 7) заслушивание и утверждение отчетов руководителей органов управления об их деятельности; 8) установление порядка распоряжения имуществом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан; 9) установление ставок обязательных членских взносов; 10) рассмотрение жалоб и заявлений членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан на неправомерные действия органов ее управления; 11) досрочный отзыв руководителей органов управления Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан; 12) утверждение регламента и состава третейского суда при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Общее собрание (конференция) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан созывается не реже одного раза в год коллегиальным исполнительным органом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. 5. Уставом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан. Статья 16. Коллегиальный исполнительный орган торгово-промышленной палаты 1. Коллегиальный исполнительный орган торгово-промышленной палаты избирается тайным голосованием большинством голосов общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты сроком на четыре года. 2. Коллегиальный исполнительный орган торгово-промышленной палаты: 1) проводит работу по организации эффективного взаимодействия предпринимателей с государственными органами; 2) организует исполнение решений общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты; 3) принимает в члены торгово-промышленной палаты; 4) организует подготовку, переподготовку и повышение профессиональной квалификации кадров в различных сферах экономики; 5) распоряжается имуществом торгово-промышленной палаты в порядке, определяемом уставом и общим собранием (конференцией) членов торгово-промышленной палаты; 6) организует ведение бухгалтерского учета, финансовой и статистической отчетности и делопроизводства; 7) решает иные вопросы деятельности торгово-промышленной палаты, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов торгово-промышленной палаты. Статья 17. Контрольный орган (ревизионная комиссия) торгово-промышленной палаты 1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью торгово-промышленной палаты образуется контрольный орган (ревизионная комиссия) торгово-промышленной палаты в количестве не менее трех членов. 2. Члены контрольного органа (ревизионной комиссии) торгово-промышленной палаты не могут быть избраны в состав коллегиального исполнительного органа. 3. Контрольный орган (ревизионная комиссия) торгово-промышленной палаты непосредственно подчиняется общему собранию (конференции) членов торгово-промышленной палаты и отчитывается перед ним о своей работе. Глава 5. Деятельность торгово-промышленных палат Статья 18. Территориальная торгово-промышленная палата 1. Территориальная торгово-промышленная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и ее учредительными документами. 2. Территориальная торгово-промышленная палата: 1) содействует казахстанским организациям и предпринимателям в освоении передовых технологий; 2) содействует развитию внешнеэкономической деятельности предпринимателей, осуществляет международный маркетинг и рекламную поддержку для продвижения казахстанских товаров и услуг на мировом рынке; 3) оказывает информационные, оценочные, брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие, а также консалтинговые услуги по вопросам внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 4) осуществляет независимую экспертизу проектов нормативных правовых актов в области экономики, внешнеэкономических связей, а также по другим вопросам, затрагивающим законные интересы предпринимателей; 5) осуществляет выпуск периодических печатных изданий и создает WEB-сайты в общедоступных телекоммуникационных сетях (Интернете и других) для обеспечения предпринимательской деятельности и функционирования торгово-промышленной палаты в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 6) ведет реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Казахстан, участников внешнеэкономической деятельности, финансово-экономическое положение которых позволяет определить уровень их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности, составленный по согласованию с указанными лицами; 7) осуществляет сбор, анализ и предоставление своим членам информации о законодательстве всех стран по вопросам регулирования экспорта-импорта, проводимых ярмарках, выставках, международном товарообороте и платежах, состоянии других вопросов, связанных с международной торговлей и внутрихозяйственной деятельностью; 8) защищает права и законные интересы своих членов и представляет их в местных органах государственного управления, судах и иных организациях; 9) организовывает подготовку, переподготовку и повышение профессиональной квалификации кадров в различных сферах экономики; 10) организовывает проведение выставок, ярмарок, семинаров и конференций; 11) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан; 12) образовывает третейский суд при территориальной торгово-промышленной палате в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для разрешения экономических споров; 13) осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан и соответствующую целям ее уставной деятельности. 3. Документы, выданные территориальной торгово-промышленной палатой в пределах ее компетенции, признаются на всей территории Республики Казахстан. Статья 19. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан 1. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и ее учредительными документами. 2. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан: 1) осуществляет координацию деятельности территориальных торгово-промышленных палат; 2) создает, реорганизовывает и ликвидирует свои представительства за рубежом; 3) учреждает совместно с зарубежными партнерскими организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями международных договоров смешанные торгово-промышленные палаты, деловые советы; 4) защищает права и законные интересы своих членов и представляет их в государственных органах Республики Казахстан, судах и иных организациях; 5) вносит предложения в государственные органы по совершенствованию законодательства Республики Казахстан; 6) определяет порядок ведения реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Республики Казахстан, участников внешнеэкономической деятельности, финансово-экономическое положение которых позволяет определить уровень их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности, составляемого по согласованию с указанными лицами; 7) свидетельствует обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан; 8) образовывает третейский суд при Торгово-промышленной палате Республики Казахстан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан для разрешения экономических споров. 3. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченному государственному органу в области регулирования торговой деятельности. Статья 20. Международные связи торгово-промышленной палаты 1. Торгово-промышленные палаты в соответствии с их уставами вправе: 1) устанавливать прямые международные контакты с иностранными и международными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции торгово-промышленных палат; 2) заключать соответствующие соглашения. 2. Торгово-промышленная палата Республики Казахстан представляет интересы своих членов в соответствующих международных организациях. Статья 21. Государство и торгово-промышленные палаты 1. Торгово-промышленные палаты в целях защиты интересов предпринимателей взаимодействуют с государственными органами. 2. Торгово-промышленные палаты вправе заключать договоры на выполнение работ и оказание услуг государственным органам, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 3. Государственные органы не отвечают по обязательствам торгово-промышленных палат, равно как и торгово-промышленные палаты не отвечают по обязательствам государственных органов. 4. Не допускается незаконное вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность торгово-промышленных палат, равно как и незаконное вмешательство торгово-промышленных палат в деятельность государственных органов и должностных лиц. 5. Государственные органы осуществляют контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в деятельности торгово-промышленных палат. Статья 22. Координационный совет торгово-промышленных палат 1. В целях развития системы торгово-промышленных палат в Республике Казахстан образуется консультативно-совещательный орган — Координационный совет торгово-промышленных палат. 2. Основными задачами Координационного совета торгово-промышленных палат являются оказание содействия и выработка рекомендаций по предпринимательской деятельности членам торгово-промышленных палат в Республике Казахстан. 3. В состав Координационного совета торгово-промышленных палат могут входить представители представительных и исполнительных органов, члены торгово-промышленных палат. Статья 23. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах Нарушение законодательства Республики Казахстан о торгово-промышленных палатах влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. Глава 5. Переходные и заключительные положения Статья 24. Переходные положения Юридические лица, зарегистрированные до введения в действие настоящего Закона с использованием в своих наименованиях слов «торгово-промышленная палата» и аббревиатуры «ТИП», подлежат государственной перерегистрации в течение трех месяцев со дня введения в действие настоящего Закона в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Статья 25. Порядок введения в действие настоящего Закона Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 3 мая 2005 года № 47-III ЗРК