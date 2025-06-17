«Закон Салтанат»: как изменился за год уровень бытового насилия в Казахстане

Закон и Порядок
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16 июня 2024 года стал поворотной точкой в социальной политике Казахстана - вступил в силу Закон «Об обеспечении прав женщин и безопасности детей», принятый Президентом Касым-Жомартом Токаевым 15 апреля 2024 года. За год государству удалось не просто обновить подход к защите семьи, но и выстроить одну из самых эффективных систем противодействия насилию в Центральной Азии, отмечают в Минкультуры

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В министерстве напомнили ключевые моменты новой редакции:

- Криминализация побоев и легкого вреда здоровью. Закон вновь перенес эти деяния из Кодекса об административных правонарушениях в Уголовный кодекс, что усилило ответственность за такие преступления.

- Для привлечения агрессора к ответственности не требуется заявление жертвы. Это позволило значительно увеличить количество привлеченных к ответственности лиц за административные правонарушения в бытовой сфере.

- Исключена возможность примирения сторон по преступлениям, связанным с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних.

- Суды могут принудить агрессора к получению психологической помощи, запретить контакт с потерпевшим или проживание с ним, даже если жилье принадлежит агрессору.

Закон не ограничился карательными мерами - он создал систему превентивных мер и систему поддержки и коррекции. В частности, 52 агрессора направлены судом на обязательную психологическую реабилитацию. Открыто 20 новых Центров психологической поддержки. В 112 населенных пунктах страны действуют Центры поддержки семьи в тяжелой жизненной ситуации. За первый квартал 2025 года 34 тысяч семей получили социальную, юридическую и психологическую помощь. 2 тысяч семей находятся на постоянном сопровождении ЦПС.

Всего с начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано:

- на 20,5% меньше фактов бытового насилия;

- на 29% меньше особо тяжких преступлений в семье;

- на 21,3% меньше преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

- на 40,7% меньше фактов педофилии.

19 тысяч случаев бытового насилия выявлено без официальных заявлений – на основе данных мобильных групп, соцсетей, показаний свидетелей, членов мобильных групп по выявлению семей в тяжелой жизненной ситуации.

Повысилось количество выявленных фактов насилия, буллинга, сложного психоэмоционального состояния среди детей за счет размещения в школах страны QR-кода службы государственного Контакт-центра «111».

За 5 месяцев этого года от детей поступило более 86 тысяч SMS-сообщений, из них более 2 тысяч обратились за помощью по причине насилия, буллинга и сложных отношений с одноклассниками, родителями и психоэмоционального состояния, в 28 случаях был предотвращен суицид.

За помощью в службу «111» обращаются также и взрослые. Так, за 5 месяцев от них поступило 62 тысячи звонков по социальным вопросам, безопасности детей, психологической помощи и по фактам семейно-бытового насилия.

Глава государства последовательно подчеркивает важность защиты прав женщин и детей, рассматривая это как приоритет государственной политики. «Мы должны строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - отметил в одном из своих выступлений Касым-Жомарт Токаев. В связи с этим ведется комплексная межведомственная работа.

За один год Казахстан показал, что борьба с насилием в семье – это не лозунги, а действия. Новый закон стал не только правовым инструментом, но и символом государственной воли защищать своих граждан.

Ключевыми участниками в системе защиты прав женщин и детей являются Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерство культуры и информации РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство труда и социальной защиты населения РК, Министерство просвещения РК.

Напомним, 15 апреля 2024 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в два закона – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

В народе этот закон сразу получил неофициальное название «Закон Салтанат», поскольку поправки принимались на фоне уголовного процесса над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, осужденным за умышленное и жестокое убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой. На рассмотрение в Парламент Казахстана этот закон поступил в марте 2020 года и рассматривался 4 года.

 

#общество #насилие #закон Салтанат

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