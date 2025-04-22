Сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева прошло совещание по вопросам реализации задач, поставленных Главой государства в рамках плана мероприятий по проведению Года рабочих профессий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты

Фото: Сенат / Н. Байбулин

Депутаты совместно с заинтересованными сторонами обсудили меры поддержки и повышения престижа рабочих специальностей, а также озвучили предложения по совершенствованию законодательства в этом направлении.

Как отметил Маулен Ашимбаев, по поручению Главы государства правительством утвержден план мероприятий по проведению Года рабочих профессий, включая закрепление ответственных государственных органов и организаций. В этой связи, отмечая важность вклада всех заинтересованных сторон для качественной реализации поручений, спикер Сената акцентировал внимание на необходимости комплексной модернизации системы технического и профессионального образования.

«Сенат намерен активно продвигать инициативы по совершенствованию законодательства для выполнения задач, обозначенных Президентом страны. Здесь есть много возможностей для привлечения экспертов, ученых, а также специалистов различных отраслей. Прежде всего, необходима качественная модернизация системы технического и профессионального образования. Кроме того, важно адаптировать систему образования к глобальным трендам и оптимально развивать внутреннюю трудовую миграцию. Социальная поддержка представителей рабочих профессий также имеет большое значение для повышения их престижа. Сенат работает над законодательными инициативами в этом направлении», – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также напомнил, что эта встреча является продолжением работы, проводимой Сенатом, в том числе в регионах. В частности, в Петропавловске ранее депутаты провели круглый стол, посвященный вопросам развития трудовых ресурсов. Кроме того, вопросы поддержки «Человека труда» стали центральной темой недавних Парламентских слушаний и заседания Совета сенаторов, на которых были озвучены современные подходы к решению актуальных вопросов.

Участники встречи сошлись во мнении, что на современном этапе, когда квалифицированных кадров не хватает, развитие всех звеньев системы образования становится актуальной проблемой. Вместе с тем, еще одна приоритетная задача – повышение качества взаимодействия системы образования с рынком труда и производством, решение которой, как отметил глава Сената, требует системного и комплексного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

В мероприятии также приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, руководство государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», «Союза машиностроителей» и «Отбасы банка», а также эксперты и общественные деятели.