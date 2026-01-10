Так, вопросы развития аграрного сектора, поддерж­ки предпринимательства и социально-экономической устойчивости территорий стали ключевыми темами рабочей поездки депутатов Сената Али Бектаева, Мурата Кадырбека и Алишера Сатвалдиева в Келесский и Сарыагашский районы Туркестанской области. Сенаторы посетили ряд производственных и социальных объектов, ознакомились с условиями труда и пообщались с коллективами предприятий.

В Келесском районе депутаты ознакомились с реализацией проекта индустриального тепличного комплекса ECOCULTURE-EURASIA, который осуществляется поэтапно. Парламентарии также ознакомились с ходом строительства завода по производству минеральной воды и безалкогольных напитков под брендом Sun Dala. Затем сенаторы посетили предприятие Saf, которое начинало деятельность как небольшой цех, а сегодня выпускает широкий ассортимент бытовой химии. Продукция компании реализуется на внутреннем рынке и за рубежом.

В Сарыагашском районе сенаторы провели встречу с жителями и депутатами районного маслихата. В ходе открытого диалога были разъяснены положения законов, принятых Парламентом, а также обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития района. По итогам встречи депутаты провели личный прием граждан.

В карагандинском регионе в эти дни побывал сенатор Серик Утешов. В городе Шахтинске он встретился с акимом города, депутатами маслихата и членами Общественного совета. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития города, а также приоритетные направления формирования и реализации законодательных инициатив. Парламентарий отметил, что в недавнем интервью газете «Turkistan» Президент Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул необратимость проводимых реформ и обозначил развитие реального сектора экономики в качестве ключевой основы устойчивости государства. По словам сенатора, именно регионы и индустриальные площадки сегодня становятся практической точкой опоры модернизации страны.

В рамках поездки Серик Утешов также посетил специальную экономическую зону «Сарыарка», расположенную в Бухар-Жыраус­ком районе, где ознакомился с приоритетными направления­ми деятельности СЭЗ, в том числе в сферах металлургии и металлообработки, а также с основными социально-экономическими показателями за период ее функ­ционирования.

В селе имени Бауыржана Момышулы Жамбылской области сенатор Сакен Арубаев посетил сырзавод, специализирующийся на переработке местного молочного сырья, ознакомился с работой завода по производству минеральных напитков ТОО «Ақсай Жуалы», посетил молочный цех Ali-Ko SUT, а также агрохозяйственную базу Жуалынского колледжа № 16, где осуществляется подготовка специалистов аграрного профиля. Учебное заведение располагает учебно-производственными площадками, сельскохозяйственной техникой и лабораторной базой для практического обучения. Сенатор отметил значимость практико-ориентированной подготовки кадров для аграрного сектора и предложил руководству колледжа подготовить предложения по совершенствованию нормативных механизмов и развитию прикладных направлений обучения.

Интервью Главы государства определило приоритеты, которые сенаторы Алибек Наутиев и Сагындык Лукпанов обсудили на предприятиях Атырауской области. В частности, депутаты побывали на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимичес­кий технопарк», где ознакомились с работой ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc». Сенаторы отметили, что в своем интервью газете «Turkistan» Президент Касым-Жомарт

Токаев подчеркнул необратимость проводимых в стране реформ, последовательного обновления экономики и производственного потенциала, ориентированного на практические результаты и устойчивое развитие. Парламентарии также посетили Атыраус­кий нефтеперерабатывающий завод, где отдельное внимание уделено вопросам расширения санитарно-защитной зоны и переселения жителей прилегающих территорий.

В городе Семее состоялась встреча сенаторов Кайрата Тастекеева и Айнур Аргынбековой с членами Общественного совета области Абай и активными жителями региона. В ходе открытого диалога были обсуж­дены актуальные вопросы социально-экономического развития области, меры поддерж­ки медицинских работников, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта, а также ключевые приоритеты, обозначенные Главой государства в интервью газете «Turkistan». Участники встречи подняли вопросы, связанные с последствиями испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, доступностью медицинской помощи и реабилитационных услуг, социальной поддержкой работников ветеринарной службы, состоянием сельских школ, бюджетной политикой и изменениями в законодательстве. Кайрат Тастекеев также посетил Бородулихинский район области Абай, где ознакомился с реализацией инфраструктурных и социальных проектов.

Вопросы практической реализации государственных решений и их влияния на качество жизни граждан стали ключевой темой рабочей поездки депутатов Сената Галиаскара Сарыбаева и Амангельды Есбая в Коксуский район области Жетысу. Аким района Даулет Халелов проинформировал сенаторов о социально-экономическом развитии района, реализуемых проектах, а также приоритетных направлениях дальнейшей работы. На встрече с жителями были подняты вопросы, касающиеся инфраструктуры, коммунальных услуг и благоустройства. Депутаты уделили особое внимание состоянию социальных и инфраструктурных объектов, а также вопросам, которые волнуют сельских жителей. Все поднятые обращения взяты депутатами на контроль.

В Восточно-Казахстанской области состоялась рабочая встреча депутата Сената Шакарыма Буктугутова с депутатами областного и районных маслихатов. В ходе диалога были рассмотрены ключевые вопросы социально-экономического развития региона, реализации государственных и региональных программ, а также приоритетные направления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства. Отдельное внимание уделено вопросам занятости населения, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры и повышению качества жизни жителей области. Шакарым Буктугутов отметил, что предложения и инициативы депутатов маслихатов имеют важное значение при формировании законодательных решений на республиканском уровне, и подчеркнул готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в интересах устойчивого развития Восточно-Казахстанской области.

Вопросы импортозамещающего производства в Карагандинской области были обсуждены во время запуска нового завода по производству стальных прямошовных труб ТОО «ТEMPO Kazakhstan» в индустриальной зоне города Сарани депутатами Мажилиса Бауржаном Смагуловым, Асхатом Аймагамбетовым, Тлектесом Адамбековым, Кудайбергеном Бексултановым, Арманом Калыковым, Унзилой Шапак и Никитой Шаталовым. Проект нацелен на импортозамещение и должен стать важным промышленным объектом Карагандинской области. Как отметил депутат Мажилиса

Бауржан Смагулов, запуск такого производства имеет стратегическое значение не только для региона, но и для всей страны. Депутаты также уделили внимание вопросам условий труда, уровня заработной платы, промышленной безопасности и социальной ответственности работодателя.

В области Улытау побывали в эти дни мажилисмены Ерболат Сатыбалды и Аманжол Алтай. Они посетили современную спортивную академию CK‑NAMYS в городе Жезказгане и ознакомились с условиями подготовки юных спортсменов. Депутаты напомнили, что в рамках поручений Президента разработан закон о физической культуре и спорте, который Глава государства подписал в прошлом году. Документом установлен запрет на финансирование иностранных легионеров за счет бюджетных средств и средств субъектов квазигосударственного сектора, что расширяет возможности для целевого направления ресурсов на спортивную подготовку казахстанских детей и молодежи, а также развитие массового спорта.

Депутат Нуртай Сабильянов в ходе рабочей поездки в Урджарский район области Абай ознакомился с ходом реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также провел встречи с жителями отдаленных населенных пунктов. Мажилисмен посетил медицинский пункт в селе Лайбулак. Новый объект здравоохранения полностью оснащен современным оборудованием и укомплектован средним и младшим медицинским персоналом, что позволило повысить доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.

Также Нуртай Сабильянов ознакомился с работой спортивного модуля в селе Таскескен, где проживают порядка 2 700 человек. Объект рассчитан на одновременное посещение до 80 человек. Здесь функционируют секции по футболу и греко-римской борьбе, на пос­тоянной основе занимаются 58 детей. Выступая перед сельчанами, депутат подчеркнул, что развитие села является одной из ключевых задач, обозначенных Главой государства.