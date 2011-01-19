Законы Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Конвенции об охране труда при использовании асбеста (Конвенция 162)Закон Республики КазахстанО ратификации Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союзаЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целяхЗакон Республики КазахстанО ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о строительстве и последующей эксплуатации третьего блока Экибастузской ГРЭС-2Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам правоохранительной службы и присвоения классных чинов, воинских и специальных званий, права ношения форменной одежды военнослужащими и сотрудниками иных государственных органовЗакон Республики КазахстанО правоохранительной службе
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