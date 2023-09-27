Закуп запчастей для вооружения и военной техники упростят в Казахстане

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Мажилис на пленарном заседании принял поправки по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как отметила депутат Айгуль Куспан, предлагается на законодательном уровне наделить уполномоченный орган – министерство промышленности и строительства – функцией утверждения инструкции по организации и обеспечению безопасности производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ. В первую очередь, этот документ необходим для деятельности казахстанской специализированной организации «КазТехнология», занимающейся утилизацией боеприпасов с истекшим сроком годности.

Кроме того, для упрощения и ускорения ремонта вооружения и военной техники законопроектом предусматривается возможность для силовых структур закупать комплектующие и запасные части незначительной стоимости в порядке государственных закупок.

«При этом все вопросы, связанные со средним или капитальным ремонтом, ремонтом, связанным с приобретением значительных узлов и агрегатов, таких как двигатели, коробки передач и так далее, оставить все-таки за министерством промышленности и строительства, поскольку это требует тщательной проработки», - пояснила депутат.

Также законопроектом вносятся поправки в РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» в части установления компетенции министерства обороны как уполномоченного органа в сфере государственной авиации Республики Казахстан по разработке и утверждению инструкции по организации летной работы в государственной авиации РК и инструкции по организации объективного контроля полетов государственной авиации РК.

#мажилис #Парламент #безопасность

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