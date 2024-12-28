Залог уважения и достоинства

Закон и Порядок
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Виктор Тен, руководитель Талдыкорганского правозащитного центра

В современном Казахстане тема соблюдения закона и порядка актуальна как никогда

коллаж из архива «КП»

Мы живем в эпоху стремительных перемен, где грань между хаосом и стабильнос­тью зачас­тую определяет уважение граждан к законам своей страны. Но почему именно граждане должны быть первыми, кто демонстрирует эту приверженность? Давайте разберемся.

Прежде всего мы должны понять, что закон – это не просто правило, это наш выбор. Законы существуют не для того, чтобы ограничивать нас, а чтобы защищать. Каждый акт нарушения закона – это не только вызов государственным институтам, но и прямое посягательство на честь и дос­тоинство других людей. Понимание этого простого принципа формирует основу уважения в обществе.

Когда мы, как граждане, уважаем правила, мы тем самым демонстрируем уважение к своим соседям, коллегам, к каждому человеку, который живет рядом. Например, соблюдая дорожные правила, мы защищаем не только себя, но и других участников движения. Отказываясь от мелкого взяточничества, мы поддерживаем честность системы, которая влияет на всех нас.

Далее следует понять, что верховенство закона – это фундамент справедливости. Это тот каркас, который держит общество от распада. Когда граждане перестают доверять закону или игнорируют его, страна неизбежно сталкивается с кризисом. Здесь важен личный пример. Представьте дом: если один кирпич начинает разрушаться, то постепенно страдает и вся конструкция. Также и с обществом. Если каждый из нас будет думать, что его небольшое нарушение «не имеет значения», мы подорвем основу справедливости для всех.

Еще одним важным моментом служит то, что соблюдение закона – это еще и вопрос безопасности. Если вы хотите, чтобы ваши дети росли в стабильной стране, где их права защищены, начните с себя. Казахстан пережил немало исторических испытаний, и сегодня от каждого из нас зависит, каким будет завтрашний день.

Правозащитники, в том чис­ле и наша команда, ежедневно сталки­ваются с последствиями нарушений закона. Мы видим, как несоблюдение правил, халатность или коррупция разрушает жизни людей. Но мы также знаем, что каждый из нас может стать частью решения. Что для этого нужно? Понимание своих прав и обязанностей – это уже первый шаг к соблюдению закона. Читайте Конс­титуцию, изучайте свои права. Будьте примером. Соблюдайте законы даже тогда, когда никто не смотрит. Ваш пример может вдохновить других. Действуйте. Сообщайте о нарушениях, участвуйте в общественных инициативах, поддерживайте прозрачность.

Но в то же время следует помнить, что закон и порядок – это не только о запретах, это о взаимном уважении, о том, чтобы каждый человек, независимо от его статуса, вероисповедания или происхождения, чувствовал себя защищенным и ценным. Именно граждане, а не только чиновники, создают атмосферу законности. Верховенство закона начинается с нашего ежедневного выбора – соблюдать порядок или нет. Выбирая первое, мы не просто укрепляем страну, мы соз­даем общество, где каждый человек может жить с чувством собственного достоинства.

Казахстан сегодня находится на пути становления сильного правового государства. Это нелегкий путь, но его невозможно пройти без сознательного участия каждого из нас. Как правозащитник я уверен: соблюдение закона – это не только вопрос прав, это вопрос чести. Это шаг к тому, чтобы сделать нашу страну лучше для нас самих и для будущих поколений.

#закон #безопасность #порядок #правопорядок

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