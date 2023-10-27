Заменит ли ИИ депутатов?

Важность применения технологий искусственного интеллекта в современном казахстанском обществе отмечена Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана». Эта инициатива Президента страны находит прямое отражение в актуальных задачах по совершенствованию законотворческого процесса.

– За годы независимости мы нарастили огромный массив законодательства – более трех тысяч законов, десятки тысяч подзаконных актов. В этом массиве сегодня необходимо навести порядок. Пробелы и противоречия, дублирование норм негативно сказываются на качестве нашего правового поля и создают проблемы как для правоприменителей, так и для самих законодателей. Поэтому проектный офис Сената и Институт парламентаризма занялись вопросами внедрения ИИ в парламентскую деятельность. Уже провели ряд обсуждений с госорганами. Провели мониторинг ситуации в мире, – отметил заместитель председателя Сената Парламента Жакип Асанов.

Спикерами семинара, организованного проектным офисом Сената совместно с Институтом парламентаризма, выступили представители этой компании, Hellenic OCR Team из Греции Фотис Фитсилис, Сотирис Левентис и Джордж Микрос. Hellenic OCR Team специализируется на применении новейших технологий в области искусственного интеллекта и является ведущим игроком в цифровизации европейских парламентов. Компания тесно связана с Международной сетью взаимодействия с парламентами.

– Мы работаем с 15 странами четырех континентов, проводили дискуссии, исследования по всему миру. Прежде чем интегрировать какую-либо систему, искусственный интеллект, нужно понимать, что эти системы очень сложные. Потому что цель состоит в том, чтобы реализовать полностью полезный потенциал этих систем, лимитировать потенциальные угрозы, – отметил Фотис Фитсилис.

По его словам, существуют инструменты, способные более эффективно анализировать мнение общества.

– В случае необходимости организации парламентских дебатов по законопроектам или привлечения большего числа участников для обеспечения понимания предлагаемых поправок также применяются соответствующие инструменты. Они способствуют повышению эффективности работы Парламента, – рассказал Фотис Фитсилис.

Между тем журналистов интересовал вопрос, способны ли нейронные сети полностью заменить депутатов в Казахстане. На этот воп­рос ответил директор Института парламентаризма Канатбек Сафинов.

– Я вначале сам испугался того, что наш Институт парламентаризма можно вообще распустить, – был откровенен Сафинов. – Но очень важно, что при этом объеме информации человеческий фактор сохраняется. Здесь улучшается только работа. Внедряются ассистенты, которые помогают в работе с технологиями. У нас очень много законов, более трех тысяч, в них ориентироваться иногда сложно. И вот эти технологии помогают быстро искать ответы. Вторая проблема, которую они решают, – это получение экспертного мнения, мнение общественности, прогнозирование результатов. Ведь очень важно знать, для чего мы принимаем законы и как они влияют на общество.

Канатбек Сафинов считает, что внедрение искусственного интеллекта поможет и в борьбе с фейковой информацией.

– Программа показывает, откуда взята та или иная информация, из каких источников. Такие технологии будут помогать депутатам, но не заменять их. Все равно нужны специалисты, которые будут оценивать эти программы. Они позволяют адаптировать текст на любой язык и проводить сравнительный анализ. Важно не придумывать что-то новое, есть уже хорошие технологии, которые мы будем внедрять, – сказал глава Института парламентаризма.