Западные христиане празднуют Пасху

Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху, передает Kazpravda.kz

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Праздничная месса в Ватикане пройдет в 09:30 по местному времени (10:30 по Москве) на Площади Святого Петра, ее проведет папа римский Франциск. После богослужения понтифик обратится к верующим с традиционным благословением "Граду и миру" с центрального балкона базилики Святого Петра, сообщает Интерфакс.

Обычно в Иерусалим на Пасху съезжаются туристы со всего мира, однако в этом году в городе не ожидают большого числа верующих из-за конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

Кроме того, в преддверии католической Пасхи палестинским христианам ограничили доступ на территорию Старого города Иерусалима, в котором находятся святые для христиан места.

По данным "Аль-Джазиры", по меньшей мере 200 религиозным лидерам с Западного Берега реки Иордан выдали разрешения на въезд в этот район, однако их пастве не разрешили присутствовать на предпасхальных и пасхальных торжествах и богослужениях. Еще до обострения конфликта между ХАМАС и Израилем палестинским христианам приходилось запрашивать разрешение на посещение Старого города задолго до торжеств.

Израильская полиция в свою очередь заявила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.

Православные и католики празднуют Пасху в разные дни из-за различий в календарях. Западные христиане, определяя этот день, руководствуются григорианским календарем, а православные - юлианским.