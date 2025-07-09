Запасы подземных вод впервые оцифровали в Казахстане

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Дана Аменова
корреспондент

Новый Атлас позволит точнее оценивать и использовать подземные запасы, включая геотермальные и минеральные воды

Фото: пресс-служба МНВО

В Алматы представили первый в истории страны Атлас гидрогеологических карт Казахстана – цифровую геоинформационную систему, объединяющую ключевые данные о подземных водах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО РК

По информации ведомства, цифровая платформа поможет эффективно управлять водными ресурсами и принимать решения по борьбе с дефицитом пресной воды, особенно в условиях засушливого климата. Многие регионы страны остро нуждаются в устойчивом водоснабжении: доступ к пресной воде из рек и озёр ограничен. Новый Атлас позволит точнее оценивать и использовать подземные запасы, включая геотермальные и минеральные воды.

Также система станет инструментом экологического мониторинга – цифровые карты позволят отслеживать качество подземных вод в реальном времени и своевременно предотвращать загрязнение геологической среды. Это открывает новые возможности для территорий, развитие которых ранее сдерживалось нехваткой водных ресурсов.

Исследование провели специалисты Института гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина под руководством академика НАН РК, доктора геолого-минералогических наук, профессора Малиса Абсаметова.

«Обновление и систематизация данных о подземных водах повышает водную безопасность и усиливает устойчивость Казахстана к климатическим изменениям. Атлас впервые даёт целостную картину водных ресурсов, необходимых для долгосрочного планирования и защиты национальных интересов», – отметил Малис Абсаметов.

Как отметили участники международной конференции «К вопросу водной безопасности Республики Казахстан: современные вызовы и научные решения», собранные данные станут основой для разработки водной политики, научных исследований и подготовки специалистов. В условиях изменения климата система поможет прогнозировать риски дефицита воды и избегать негативных последствий для людей и экономики.

Кроме того, Атлас обеспечит объективную базу для справедливого распределения ресурсов между регионами, а также будет необходим при реализации крупных инфраструктурных и промышленных проектов, где необходимы точные сведения о состоянии вод.

«Казахстанские учёные проделали масштабную и важную работу. Созданный ими инструмент станет основой водной безопасности страны. Этот труд заслуживает высокой оценки и откроет новые горизонты для исследований в сфере устойчивого водопользования», – отметил профессор Университета Глазго Мохаммад Халид.

Атлас разработан Институтом гидрогеологии и геоэкологии имени У.М.Ахмедсафина Satbayev University по заказу Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК при поддержке Комитета науки МНВО РК.

#цифровизация #водное хозяйство #запасы

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