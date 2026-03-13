На брифинге представители штаба также рассказали, каким образом будет выстроена система оперативного мониторинга и информирования общества в день голосования. В частности, запланированы прямые включения из разных уголков страны. Это будут не только официальные сводки, но и репортажи.

Главный редактор информационного агентства Independ. kz, член Общественного совета ­Алматы Рафаэль Гасанов напомнил, что решение о создании Информационного штаба независимых наблюдателей было продиктовано желанием обеспечить обществу доступ к широкой информации.

– На наш призыв откликнулись ряд независимых наблюдателей и шесть неправительственных организаций, которые объединились в единую коалицию. На сегодня зарегистрировались 2 500 наблюдателей. Прямой эфир будет вести информационный портал Independ.kz, – рассказал Рафаэль Гасанов.

Медиаменеджер Нуржан ­Мухаметжанова в свою очередь отметила, что цель штаба состоит в объективной подаче информации.

– Мы постараемся предоставить выверенную, всестороннюю информацию о ходе референдума, покажем общественный настрой граждан, – заверила Нуржан Мухаметжанова.

Общественник Андрей Андреев обратил внимание участников брифинга на важность усиления мер безопасности в ходе референдума.

– Усиление мер безопасности необходимо во избежание дейст­вий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки. Также нужно помнить: за распространение заведомо ложной информации законом предусмотрена ответственность. И вообще не хотелось бы, чтобы день референдума омрачился какими-либо происшествиями, – отметил Андрей Андреев.

Блогер Полина Шиманская акцентировала внимание на непосредственной работе независимых наблюдателей в день референдума.

Информационный штаб независимых наблюдателей ­начнет работу с момента открытия участков для голосования. По итогам республиканского референдума запланировано проведение итогового брифинга.