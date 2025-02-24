Запрет на ввоз яиц в Казахстан рассмотрит Минсельхоз

Министерство сельского хозяйства рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца для защиты местных производителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
Минторговли совместно с Минсельхозом, Союзом птицеводов, отраслевой ассоциацией яичных производителей и Союзом торговых сетей подписан меморандум о сотрудничестве в реализации мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
Союз птицеводов и Ассоциация приняли на себя обязательство по обеспечению стабильности отпускных цен со складов птицефабрик, а также в своих фирменных магазинах.
В свою очередь, Союз торговых сетей обеспечивает соблюдение торговыми сетями размера предельной торговой надбавки согласно действующему законодательству и не допускает фактов взыскания вознаграждения по реализации яиц данной категории.
«Министерство сельского хозяйства для защиты местных производителей рассмотрит вопрос введения ограничения на ввоз пищевого яйца и совместно с Министерством торговли и интеграции примет контрольные меры по недопущению реализации серого импортированного пищевого яйца, а также обеспечат их изъятие из оборота», - говорится в сообщении.
Министерство торговли и интеграции в рамках Меморандума проводит мониторинг цен и контролирует соблюдение условий Меморандума.