Запрос в Генпрокуратуру отправила ЦИК в связи с распространением информации о нарушениях на выборах

По словам главы ЦИК, в связи с распространением в соцсетях и мессенджерах информационных материалов о нарушениях на выборах, направлен запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки.

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Начальник организационно-контрольного управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Азамат Саргазин сообщил, что выборы депутатов в Мажилис и маслихаты прошли в спокойной обстановке, грубых нарушений избирательных прав граждан и серьезных нарушений порядка, влияющих на итоги выборов, не зафиксировано, передает Kazpravda.kz.

"В день голосования в отдельных регионах были зарегистрированы единичные факты совершения административных правонарушений, по которым виновные понесли предусмотренное законом наказание. В частности, прокурорами установлено 40 нарушений, которые образуют составы адмправонарушений по трем статьям КоАП - это выдача избирательных бюллетеней в целях предоставления гражданам возможности голосования за других лиц, за что 18 членов участковых избирательных комиссий привлечены к ответственности по статье 110 КоАП; нарушение требований об избирательном праве путем голосования за другого избирателя, за это привлечены 17 человек, в том числе 4 члена избиркомов подвергнуты адмвзысканиям по статье 108 КоАП; проведение предвыборной агитации в день выборов, что повлекло адмответственность 5 человек по статье 10 КоАП", - проинформировал Азамат Саргазин на брифинге в СЦК.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что в Генеральную прокуратуру был направлен запрос о проведении проверки.

"В связи с распространением информационных материалов о возможных нарушениях в социальных сетях и мессенджерах, и поступлением таких обращений в избирательные комиссии от граждан, наблюдателей политических партий, мы направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки и правовой оценки. По официальной информации Генеральной прокураторы, на день голосования зафиксированы нарушения со стороны 34 человек. Среди них - 5 человек в день выборов проводили предвыборную агитацию; в период запрета - 12 человек, и все они были привлечены к ответственности, к сожалению", - сказал глава ЦИК.

Также, по его словам, до сих пор сохраняется традиция семейного голосования, то есть, традиция голосования за членов семьи и других близких.

"Вышеуказанные нарушения в подавляющем большинстве зарегистрированы в отношении ряда членов участковых избирательных комиссий из более чем 66 тысяч ассоциаций избирательных округов. Эти факты имели место, несмотря на систематическое постоянное электоральное обучение", - добавил Абдиров.

Напомним, выборы депутатов прошли в Казахстане 19 марта. Последний избирательный участок за рубежом завершил работу в Сан-Франциско. На заседании Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные итоги голосования на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.