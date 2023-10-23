Запущена вторая нитка магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен"

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в режиме телемоста дал старт подаче газа по второй нитке магистрального газопровода «Бейнеу - Жанаозен» протяженностью 308 км. Ее строительство осуществлялось в рамках Комплексного плана социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

На сегодня в Мангистауской области отмечается самое высокое потребление природного газа по Казахстану. В частности, в прошлом году на регион пришлось 2,8 млрд кубических метров, что составляет 19% от всей потребности внутреннего рынка республики.

Предполагается, что запуск второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу - Жанаозен» обеспечит стабильное газоснабжение населенных пунктов, крупных промышленных объектов, а также основного энергопредприятия Мангистауской области — ТОО «МАЭК», генерирующего тепловую и электрическую энергию.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что проект реализован по поручению главы государства и имеет большое значение для экономического развития региона.

Так, пропускная способность второй нитки газопровода «Бейнеу - Жанаозен» составляет 5,8 млрд куб. метров в год. Ранее газопровод «Окарем - Бейнеу» по этому маршруту обеспечивал прокачку чуть более 3 млрд куб. метров. Теперь же общая пропускная способность двух газопроводов достигнет порядка 9 млрд куб. метров в год, что в полной мере покрывает потребности региона.

«Поставка голубого топлива будет активно способствовать экономическому развитию Мангистауской области. В то же время реализация этого проекта внесет вклад в укрепление энергетической безопасности нашей страны в целом», — сказал Алихан Смаилов.

При строительстве объекта использованы современные технологии в области возведения магистральных трубопроводов, а также надежные средства защиты от коррозии. Кроме того, были привлечены оборудование и материалы отечественных товаропроизводителей.

Как отметил председатель правления нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов, в проект строительства нового газопровода «Бейнеу - Жанаозен» было инвестировано порядка 180 млрд тенге за счет собственных средств QazaqGaz и АО «Самрук-Қазына».

«Это значительный вклад в экономическое развитие и энергетическую безопасность Мангистауской области», — сказал он.

Наряду с этим завершены работы по капитальному ремонту трех ниток крупного газопровода «Жанаозен - Жетыбай - Актау». В совокупности с запуском второй нитки «Бейнеу - Жанаозен» это большой шаг в модернизации газотранспортной системы Мангистауской области.

Аким региона Нурлан Ногаев подчеркнул, что реализация данных проектов будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также в целом раскроет новые возможности для Мангистау.

«В ходе своей рабочей поездки глава государства дал поручение обеспечить бесперебойное газоснабжение региона. От лица жителей Мангистауской области я хочу выразить благодарность компании QazaqGaz, которая вовремя и в полном объеме выполнила работы по строительству и ремонту основных газопроводов», — сказал Нурлан Ногаев.

«Поздравляю всех с завершением этих важных проектов», — заключил Алихан Смаилов, закрывая церемонию.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители центральных и местных исполнительных госорганов, АО «Самрук-Қазына», нацкомпании QazaqGaz, действующие работники и ветераны газовой отрасли.