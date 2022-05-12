Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
"Заражены уже тысячи": неизвестная болезнь косит домашний скот в Акмолинской области

В Акмолинской области неизвестная болезнь косит домашний скот. Со слов ветеринаров, заражены больше 4 тысяч голов крупного рогатого скота, и около двух тысяч овец и коз, больше двух десятков голов погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Заболевание распространилось на территории 8-ми районов, особенно тяжёлая ситуация в Ерейментауском районе. Там чаще всего фиксировали падёж домашних животных. Специалисты не могут назвать точную причину гибели скота. Предварительным диагнозом был "ящур", однако результаты экспертизы его не подтвердили.

Telegram-канал "За нами уже выехали" опубликовал видео, снятое жителями села Еркиншилик в Акмолинской области. На первом видео показана свалка, где лежат туши мёртвых животных. Голос за кадром говорит, что умерший от болезни скот просто выбрасывают.

На втором видео житель обращается к властям. По его словам, больше половины сельчан заняты фермерством. Деньги на покупку скота они брали в кредит и теперь рискуют потерять всё.

"В том году у нас в приграничных сёлах была вспышка заболевания. Говорят, это стоматит, но по всем симптомам это был ящур. Мы обращались в район, чтобы провели вакцинацию. Сказали, что вакцинацию будут делать до выпаса, но ничего не сделали. Скот когда на выпас вышел, пошли первые случаи заражения. Тогда вроде сказали, что второго мая будет вакцинация, но было уже поздно. Скот массово болеет", - рассказывает мужчина.

Сельчанин сетует, что в округе всего один ветеринарный врач и он физически не в состоянии помочь всем. По словам мужчины, профильное ведомство не хочет признавать ящур, чтобы не выплачивать компенсацию за умерший скот.

В управлении сельского хозяйства Акмолинской области сообщили, что с 10 апреля по 11 мая в селе Еркиншилик невыясненной этиологией заболело 2 300 голов КРС, из них выздоровело 700 голов, пало – 19 голов, остальное поголовье (1 600 голов) проходит симптоматическое лечение. По мелкому рогатому скоту заболело 1 600 голов, из них 300 голов выздоровело, остальные 1 300 голов проходит симптоматическое лечение.

"11 и 29 апреля на местах произвели отбор проб, результат лабораторных исследований на ящур отрицательный. Разработан план ветеринарно-профилактических мероприятий особо опасных болезней животных, в том числе по вакцинации против ящура", - отметили в ведомстве.

По информации комитета ветеринарного контроля, поступление вакцины ожидается до конца мая.

Напомним, в массовой гибели скота в середине марта сообщали также в Атырауской области.

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