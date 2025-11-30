Зарина Дияс пробилась на Australian Open
12
В финале квалификации казахстанка уверенно обыграла представительницу китайского Тайбэя, передает Kazpravda.kz
Зарина Дияс пробилась в основную сетку Открытого чемпионата Австралии-2026.
Это случилась на отборочном турнире The Australian Open Asia-Pacific в Китае, где победителю турнира предоставлялась возможность выиграть wild card в основную сетку Australian Open. В финале квалификации казахстанка встретилась с представительницей китайского Тайбэя Лян Эньшуо и одержала уверенную победу со счетом 6:3, 6:4.
Отметим, что лучший результат Зарины на Australian Open - третий раунд в 2014, 2015, 2020, 2021 годах.