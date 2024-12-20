Свыше 2,5 млрд тенге взыскали с должников по алиментам в Астане

Более 500 должников принимали участие в азартных играх

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города продолжает выявлять факты уклонения должниками от исполнения судебных актов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

При координации прокуратуры столицы судебными исполнителями с должников по заработной плате взыскано 320 млн тенге, тем самым защищены права 160 работников.

Обеспечено получение алиментных средств более 5 тыс. детьми на 2,5 млрд тенге.

Как отмечается, свыше 500 должников, при задолженности более 1 млрд тенге, принимали участие в азартных играх (через букмекерские конторы, казино, онлайн-казино) с суммой оборота 1,5 млрд тенге.

Другие 2 должника, у которых задолженность составила 8 млн тенге, скрывали свои доходы, работая в курьерской службе доставки.

Имея доходы от предпринимательской деятельности на 230 млн тенге, 10 должников не погасили свою задолженность в размере 50 млн тенге.

По всем нарушениям законности прокуратурой города инициировано 38 досудебных расследований, осуждено 14 должников, к административной ответственности привлечено 165, также внесен акт прокурорского надзора, по которым уполномоченным органом принимаются меры по их устранению.