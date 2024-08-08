Заседание первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана провели в Акорде

Международное сотрудничество , Политика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе мероприятия были обсуждены ключевые направления расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, водохозяйственной и энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-узбекские отношения поступательно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Казахстан уделяет особое внимание укреплению сотрудничества с Узбекистаном.

«В прошлом году мы подписали исторический Договор о союзнических отношениях. Сегодня утверждаем Программу стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Уверен, что эти важные документы придадут новый импульс развитию связей между двумя странами», – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, имеются все возможности в короткие сроки довести взаимный товарооборот до 5 млрд долларов и в ближайшее время удвоить этот показатель.

«Важно полноценно раскрыть потенциал сотрудничества в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, машиностроение, энергетика, коммуникации, цифровизация. В этом ключе необходимо как можно скорее запустить Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на казахско-узбекской границе. Значительных результатов ожидаем от деятельности Межправительственного совета и Форума межрегионального сотрудничества. Большие надежды связываем с промышленной кооперацией. На сегодня у нас имеется около 70 совместных проектов на сумму свыше 3 млрд долларов, предполагающих создание более 14 тысяч рабочих мест. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества в этом направлении и созданию комфортных условий для бизнеса», – подчеркнул президент РК.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым максимально эффективно использовать уникальные транзитно-транспортные преимущества.  Немаловажной задачей он назвал совместную выработку мер по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур и сокращению сроков доставки грузов.

Кроме того, в ходе заседания Межгосударственного совета были рассмотрены вопросы комплексного и рационального использования водных ресурсов трансграничных рек, укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества.

В свою очередь президент Узбекистана выразил уверенность, что данный государственный визит в Казахстан выведет стратегическое партнерство и союзничество на качественно новый уровень.

«Сегодня мы открываем первое заседание Высшего межгосударственного совета. Это поистине историческое событие в наших двусторонних отношениях. Уверен, сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему расширению нашего практического сотрудничества, а также процветанию дружественных и братских народов», – сказал Шавкат Мирзиёев.

По его словам, в преддверии визита состоялись заседание Межправительственной комиссии, бизнес-форум и ряд культурных мероприятий. Подготовлена Программа стратегического партнерства и союзничества до 2034 года. Создается Совет под руководством руководителей внешнеполитических ведомств.   Все это положительно скажется на укреплении двустороннего сотрудничества.

Отмечена необходимость повышения результативности контактов на уровне парламентов, правительств, внешнеполитических и отраслевых ведомств двух стран. Стороны договорились о взаимной поддержке в рамках международных и региональных структур, в том числе по линии ООН, ВТО, консультативных встреч глав государств Центральной Азии и формата «Центральная Азия плюс».

На мероприятии также выступили заместитель премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев, министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев, министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Макхамов, министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, министр водного хозяйства Шавкат Хамраев, министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, министр культуры Республики Узбекистан Озодбек Назарбеков, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, министр высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Конгратбай Шарипов.

По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

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