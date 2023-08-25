На заседании в правительстве обсудили социальные и трудовые вопросы

25 августа 2023 года под председательством заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой состоялось заседание Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В нем приняли участие заместители руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, представители республиканских объединений профсоюзов и работодателей.

На заседании был рассмотрен ход работы по регулированию трудовых отношений, в том числе проводимых мероприятий для решения проблем с задолженностью по заработной плате, трудовых конфликтов и другие.

На повестке дня были также: работа отраслевых комиссий по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, проводимая работа по законодательному закреплению методики определения размера минимальной заработной платы, а также некоторые вопросы сотрудничества с Международной организацией труда, в том числе по возобновлению программы «Достойный труд».

В заключение были обсуждены организационные моменты конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» и итогов региональных этапов ежегодного республиканского конкурса «Еңбек жолы».

По итогам совещания вице-премьер Тамара Дуйсенова дала ряд поручений государственным органам и акиматам. В частности, усилить работу в отношении недопущения и разрешения трудовых конфликтов, взаимодействия в рамках социального партнерства, доработки национального законодательства в соответствии с международными стандартами, принятию мер для законодательного закрепления методики определения МЗП и исполнению плана мероприятий к празднованию Дня труда.