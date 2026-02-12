Защитила от мошенников

Мошенничество
85
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Жительница Усть-Каменогорска Анара Добровольская уберегла пенсионерку от перевода мошенникам крупной суммы. Случаем поделились в областном департаменте полиции.

фото ДП ВКО

Сотрудница предприятия по дороге с работы зашла в магазин и обратила внимание на пожилую женщину у платежного терминала. Пенсионерка была в слезах, у нее дрожали руки. Она держала пачки купюр, и рядом с ней на полу лежали оброненные банкноты. Женщина не отнимала от уха телефон, все время с кем-то разговаривала.

«Анара не прошла мимо и поинтересовалась, все ли в порядке, – рассказали полицейские. – Женщина поделилась, что переводит больше трех миллионов тенге якобы своему внуку. Одновременно она продолжала слушать указания собеседника, не реагировала на попытки вмешательства».

Анара поняла, что пенсионерку, вероятно, обрабатывают мошенники, и решила сама пообщаться с ними. Неизвестный представился внуком, назвал себя Кириллом. Однако, по словам бабушки, ее внука зовут Александр. Женщина сделала вид, что связь оборвалась и сбросила звонок. Вызвала полицию. Злоумышленники успели настолько запугать 79-летнюю горожанку, что при виде оперативников та запаниковала: «инструкторы» строго запретили ей кому-либо что-то говорить.

«Позже бабушка рассказала, что звонивший представился офицером КНБ, заявил ей о попытке хищения средств со счета, – раскрыли подробности в департаменте. – Собеседник убедил срочно снять накопления и перевести их на безопас­ный счет».

Полицейские выразили благодарность Анаре Добровольской за неравнодушие, отметив, что именно внимательность и граж­данская позиция часто помогают предотвратить прес­тупления.

К сожалению, мошенники не прекращают использовать схемы психологического давления. В отношении пенсионеров чаще всего у них в ходу звонки от «сотрудников государственных органов». Правильней всего не реагировать на звонки с неизвестных номеров или как минимум перепроверять информацию.

#полиция #мошенничество #Усть-Каменогорск #ВКО #Анара Добровольская

