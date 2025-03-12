Застройщиков обязали устанавливать замки безопасности на окна в новостройках

Строительство
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Дана Аменова
корреспондент

Новые нормы распространяются на дома, вводимые в эксплуатацию с 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пресс-конференции в СЦК представители Минпросвещения рассказали о проводимой работе в сфере защиты прав детей и обсудили актуальные вопросы, сообщает Kazpravda.kz  

В своем выступлении председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова обратила внимание общественности на анализ предыдущих лет, который показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон — около 80% — происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет.

В этой связи одним из значимых шагов в обеспечении безопасности детей стало введение с 2024 года норм, обязывающих застройщиков устанавливать замки безопасности на окна в новых жилых домах.

«Уважаемые родители! Жизнь и здоровье ребенка зачастую зависят от простых, но важных решений. Установка замков безопасности на окна, защитных решеток и соблюдение элементарных правил предосторожности могут существенно снизить риск несчастных случаев», — подчеркнула Насымжан Оспанова.

Также в ведомстве добавили, что эти нормы были введены в рамках законов по вопросам образования, наставничества, обеспечения прав женщин и безопасности детей. Они распространяются на дома, вводимые в эксплуатацию с 2024 года.

Напомним, в Алматы завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании. Дело было начато по коллективному обращению граждан. 

#дети #безопасность #дом #застройщики #замки #окна

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