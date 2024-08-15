Застройщиков обяжут выплачивать фактическую разницу за площадь дольщикам

Строительство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В приказ министра национальной экономики планируют внести соответствующие изменения 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МНЭ намерены изменить типовой договор долевого участия, передает коррепондент Kazpravda.kz

При этом отступлением от проектно-сметной документации и договора не считается уменьшение/увеличение площади доли на менее чем 1,5 %. 

В случае отступления от проектно-сметной документации, выразившиеся в уменьшении приобретаемой общей площади более чем на 1,5 %, уполномоченная компания возмещает дольщику фактическую разницу за площадь.

В случае отступления от проектно-сметной документации, выразившиеся в увеличении площади доли более чем на 1,5 %, дольщик возмещает уполномоченной компании 50% от фактически увеличенной площади доли.

«Принятие данных изменений в типовой договор ДДУ призвано не допустить переплату за фактическое отклонение площади. Изменения предусматривает приведение в соответствие с действующими строительными нормами предельно допустимых отклонений при приемки в эксплуатацию объекта», – сказано в пояснительной записке к проекту приказа. 

#дольщики #площадь #возмещение #разница

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