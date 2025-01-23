Застрявшим на трассе водителям раздали чай с баурсаками в Туркестанской области

Фото: скриншот видео Polisia.kz

Сотрудники патрульной полиции подготовили горячий чай, еду и баурсаки и раздали тем, кто остался на дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По мнению граждан, раздача баурсаков и горячего чая в холодный день показывает заботу и взаимопонимание между людьми. Владельцы иномарок и пассажиры со всей страны выражают свою благодарность и признательность за действия полиции.

«Сотрудники патрульной полиции были внимательны, предложили горячий чай и еду, а также расчистили дорогу. Они не оставили их одних в опасности. Молодцы ребята - полицейские!» – отметили житель Жамбылской области и гражданин Беларуси.

Подобные действия призваны способствовать общению и взаимопомощи, а также служит укреплению единства и дружбы в обществе.