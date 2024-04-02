Затоплено более 60 участков республиканских автодорог – Минтранспорта

Глава ведомства в ходе заседания правительства отчитался о снижении паводкоопасных участков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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Для снижения количества паводкоопасных участков в рамках реконструкции и ремонта автодорог проводятся работы по дополнительному устройству искусственных сооружений; увеличению диаметров водопропускных труб и их количества; повышению высоты насыпи земляного полотна. В первую очередь будут отремонтированы аварийные мосты.

«С начала паводкового периода на республиканских автодорогах зарегистрировано 66 случаев перелива. В 5 областях происходят переливы на 5 дорогах протяженностью 980 метров, в связи с чем введено ограничение движения на 6 дорогах протяженностью 410 км. Ведется круглосуточное наблюдение за паводкоопасными участками и дорожными сооружениями», – доложил Марат Карабаев.

Ранее главы Минводы и МЧС рассказали о предпринимаемых действиях в связи в паводками в нескольких регионах Казахстана.