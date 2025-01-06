Затраты на 1,2 млрд тенге возместили казахстанским промпредприятиям

Самыми активными в плане подачи заявок оказались предприятия машиностроения, АПК, легкой и металлургической промышленности

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В 2024 году QazIndustry одобрил заявки предприятий на возмещение части затрат, направленных на повышение производительности труда, в размере 1,2 млрд тенге. Об этом сообщила дирекция стимулирования бизнеса Казахстанского центра индустрии и экспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

«1,2 миллиарда тенге направлены на возмещение затрат предприятий, направленных на повышение производительности труда, подразумевающее совершенствование технологических процессов, улучшение эффективности производства, внедрение цифровых технологий, повышение компетенции работников, приобретение технологического оборудования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми активными в плане подачи заявок на эти виды затрат оказались представители индустрии городов Алматы, Астаны и Шымкента и Алматинской области, а в отраслевом разрезе – предприятия машиностроения, АПК, легкой и металлургической промышленности.

По продвижению продукции и услуг на внутренний рынок (подтверждение соответствия товаров, проведение оценки продукции, инспекционного аудита и контроля, регистрация сертификатов и так далее) одобрены заявки на 20,6 млн тенге.

Сообщается, что за 2024 год эксперты посетили 112 предприятий страны.

Напомним, QazIndustry возмещает до 50% затрат предприятий, связанных с усовершенствованием технологических процессов, модернизацией производств и продвижением продукции.