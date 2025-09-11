– Вегетационный период текущего года проходит в сложных климатических условиях. Поливной сезон начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков из-за аномально высоких температур весной. Кроме того, недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период негативно сказалось на водохозяйственной обстановке, особенно в южных регионах, – сказал спикер.

В этих условиях забор воды Кызылкумским магистральным каналом из Шардаринского водохранилища значительно увеличился: в апреле 2025 года он составил 87 м³⁄с, а в мае – 66 м³⁄с. В прошлом году данные показатели были гораздо ниже: 30 м³⁄с – в апреле и 27 м³⁄с – в мае.

Еще одним фактором, осложнившим обстановку, стало значительное сокращение стока внутренних рек – это Арыс, Боген, Сайрам-Су, Аксу, Терс-Ащыбулак и Караконыз. К примеру, средний расход воды реки Арыс в апреле 2024 года составлял 82 м³⁄с, тогда как в апреле 2025-го он снизился до 9 м³⁄с. В Богенское водохранилище с апреля по июль 2025-го поступило 114 млн м³ воды против 439 млн м³ за аналогичный период 2024-го.

Нурлан Алдамжаров рассказал также о нынешней водохозяйственной обстановке в южных регио­нах Казахстана. По его словам, в Алматинской области и области Жетысу вегетационный период проходит в стабильных условиях. Здесь полив завершится к концу сентября.

В Жамбылской и Туркестанской областях сезон уже подходит к концу – полив основных культур практически завершен, потребность в воде снижена.

– Аграрии Кызылординской области начали активнее применять водосберегающие технологии. На сегодня ими охвачены порядка 75 тысяч гектаров орошаемых земель региона. Для пресечения незаконного водопользования усилены меры государственного контроля и надзора, – отметил спикер, отвечая на вопросы журналистов.

Таким образом, благодаря реализации комплекса мероприятий были созданы необходимые условия для прохождения вегетационного периода в штатном режиме.