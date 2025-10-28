Фото: автор

Основные работы по реконструкции республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен завершены: обновленный участок протяженностью 314 км уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс‑служба АО НК «КазАвтоЖол» по области Жетысу.

«Проведен капитальный ремонт дорожного покрытия на участке общей длиной 314 км, - говорится в сообщении. - В рамках обеспечения безопасности вдоль трассы установлены современные контрольные арки с информационными табло, осветительные мачты и системы видеонаблюдения».

Установлены защитные сетчатые ограждения вдоль проезжей части, нанесена термопластическая разметка и установлены новые дорожные знаки. Уже введены в эксплуатацию опоры наружного освещения на участке 253–254 км (между населенным пунктом 3-е отделение и въездом в Талдыкорган). Также продолжается установка дополнительных опор освещения на ряде участков республиканских дорог области:

Сарыозек – Коктал: внутри Сарыозека, на перекрестках сел Кызылжар, Каспан, Карымсак, Алтынемель; вдоль сел Коныролен и Акжазык;

Талдыкорган – Ушарале: на перекрестках сел Абай, Койлык, Бакалы, Карабогет и Алемды;

Конаев – Талдыкорган: в районе перевала Аркарлы.

На установленных опорах проводятся пуско‑наладочные работы. Завершение всех предусмотренных мероприятий запланировано до 15 декабря 2025 года.

Установка систем освещения, видеонаблюдения, информационных табло и других элементов инфраструктуры направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения, снижение числа аварийных ситуаций и создание более комфортных условий для водителей и пассажиров. Обновленная трасса также способствует улучшению транспортной связности региона и росту качества транспортного обслуживания между городами области.