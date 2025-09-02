В селе Толе би Алматинской области открылась школа на 450 мест, строительство которой затянулось на четыре года из-за нехватки финансирования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Енбекшиказахского района Алматинской области

Все это время сельские ребята были вынуждены учиться в тесном помещении старой школы, построенной еще полвека назад.

Изначально на завершение объекта направлялось 1,5 млрд тенге из возвращенных государству незаконно выведенных активов, однако этой суммы оказалось недостаточно. По инициативе общественников, из областного бюджета выделили дополнительные средства, благодаря чему удалось воплотить в жизнь давнюю мечту сельчан – новая школа распахнула двери для детей.

В учебном заведении оборудованы STEM-лаборатория, кабинеты робототехники, спортивные залы и творческие классы. За качеством работ на всех этапах строительства следили депутаты маслихата Енбекшиказахского района.

Стоит отметить, что за последние три года в рамках проекта «Келешек мектептері» в Алматинской области удалось вдвое сократить число трехсменных школ – с 52 до 26.