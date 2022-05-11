Завершился государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию

Завершился государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. В международном аэропорту Анкары его проводил Вице-президент страны Фуат Октай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Ключевым пунктом насыщенной двухдневной программы визита стали обстоятельные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых была достигнута договоренность о выводе казахско-турецких отношений на уровень расширенного стратегического партнерства.

Наряду с этим был подписан ряд важных межправительственных соглашений, укрепляющих взаимодействие в различных сферах.

Кроме того, Глава государства встретился с капитанами турецкого бизнеса. Встреча с ними, несомненно, будет способствовать укреплению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, реализация всех достигнутых договоренностей будет находится под его личным контролем.