Завод по производству грузового транспорта откроется в Сарани

Завод будет располагаться в г. Сарани Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе казахстанско-китайского круглого стола между китайскими и казахстанскими компаниями подписано Соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по выпуску грузового транспорта. Завод будет располагаться в Сарани Карагандинской области.

«Подписано соглашение о создании совместного предприятия. На базе индустриальной зоны «Сарань» будет построен новый завод по производству грузовой и коммерческой техники. Создание нового предприятия позволит нам создать дополнительно до 1,5 тыс. рабочих мест. Также мы получим новые технологии, будет закуплено современное оборудование для проведения сварки, катафорез, покраски и мелкоузловой сборки. У молодых инженеров появится возможность обретения новых навыков, которые применяются в Китае», — сообщил руководитель совместного проекта Аргулан Майконов.