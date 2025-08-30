В последнее воскресенье августа в стране чествуют мужественных людей, от добросовестной работы которых зависит и энергетическая безопасность страны, и сырьевое обеспечение металлургии

фото из архива "КП"

В преддверии профессионального праздника работников горной и горнорудной промышленности – Дня шахтера со словами поздравления и признательности к труженикам отрасли обратился министр промышленности и строительства РК Ерсайын ­Нагаспаев.

Как подчеркнул министр, этот день – символ профессионализма, стойкости и самоотверженности тех, кто ежедневно под землей рубит уголь, добывает руду и выдает на-гора в сложных и опасных условиях. Шахтеры – техники, механики, электрослесари, машинисты, горнорабочие и многие другие специалисты вносят неоценимый вклад в развитие промышленности нашей республики.

«Сегодня в Казахстане, – сказал далее глава промышленного министерства, – свыше 147 тысяч человек заняты добычей угля и металлических руд, в том числе 32 тысячи – в угольной отрас­ли. Благодаря смелости этих людей, дисциплинированнос­ти и высокой квалификации энергети­ческий и горно-металлургический комплекс страны уверенно движется вперед по пути промышленного прогресса. Только за январь – июль 2025 года объем добычи угля вырос на 10,6%, достигнув в ценовом выражении 366,7 млрд тенге. Это результат вашего упорного труда и ответственности», – заключил Ерсайын Нагаспаев.

По словам министра, также прозвучавшим в поздравлении, особое внимание в отрасли уделяется безопасности на производстве. На предприятиях внедряются цифровые системы управления шахтами и обогатительными фабриками, круглосуточный мониторинг газовой среды, отслеживание местоположения работников и другие современные меры защиты.

«Текущий год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, и это еще раз подчеркивает важность и значимость вашего труда. Вы – нас­тоящая опора казахстаснкой экономики, люди, чья сила и мастерство заслуживают глубокого уважения и признательности», – заявил глава отраслевого ведомства.

От имени Министерства промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев сердечно поздравил всех трудящихся угледобывающей и горнорудной отрасли с профессиональным праздником, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, успешной и безопасной работы, чтобы каждый рабочий день приносил достойные результаты, а труд всегда получал самую высокую оценку!

Угольная промышленность и рудная добыча являются важной отраслью первичного сектора, включающего в себя добычу, переработку и обогащение минерального сырья.

По данным Министерства промышленности и строительства, в горнодобывающей индустрии доля добычи угля составляет 2%, металлических руд – 20%. Их общий вклад в ВВП страны достиг 3,7%, а в денежном выражении – 5,3 трлн тенге.

За январь – июль 2025 года наб­людается рост добычи угля на 10,6%, в добыче металлических руд – незначительное снижение на 0,3%. За 7 месяцев 2025 года инвестиции в основной капитал в добычу угля выросли на 19,6%, достигнув 61,1 млрд тенге, а в добычу металлических руд – на 8,7%, до 510,9 млрд тенге.

Казахстан по добыче угля (около 112 млн тонн ежегодно) и их запасам (33,6 млрд тонн) входит в десятку мировых лидеров. Крупные угольные месторождения находятся в Центральном Казахстане (Карагандинский и Тургайский угольные бассейны, месторождения Шубарколь, Жалын) и на северо-востоке республики (Экибастузский и Майкубенский угольные бассейны, месторождение Каражыра).

В Казахстане представлены все основные сегменты угольной промышленности, однако лучше развиты добыча (преимущественно открытым способом) и использование энергетического угля. Сегодня угольная отрасль обеспечивает выработку в Казахстане порядка 70% электроэнергии, полную загрузку коксохимического производства, целиком удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения.

На казахстанских угольных место­рождениях работают около 30 компаний, в которых трудятся более 32 тыс. человек. Наибольшая доля добычи приходится на ТОО «Богатырь комир», разрез «Восточный» и АО «Шубарколь комир» (в составе ERG), угольный департамент Qarmet, АО «Каражыра», «Майкубен Вест».

По итогам 2024 года показатель индекса физического объема по добыче угля составил 102,9%. Согласно статистике, за январь – июль 2025 года добыто 61,4 млн тонн угля, что больше на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 2,4 млн тонн, энергетикам – 37,4 млн тонн, промышленным предприятиям – 1,6 млн тонн, на экспорт – 18,2 млн тонн). Вот такими достижениями встречают угледобытчики свой профессиональный праздник!

Как сообщил председатель Комитета промышленности Минис­терства промышленности и строи­тельства Азамат Панбаев, важное направление работы – обеспечение каменным топливом внутреннего рынка. Министерством разработан и направлен в местные исполнительные органы План мероприя­тий по обеспечению углем бюджетных организаций и населения на предстоящий отопительный сезон со сроками их исполнения. По предварительным расчетам, на эти цели нынче потребуется около 7,7 млн тонн угля.

Для обеспечения энергетичес­кой безопасности республики и потребителей внутреннего рынка принято постановление Правительства, предусматривающее предос­тавление исключительного права на экспорт угля по двум кодам ТН ВЭД (2701 – Уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля; 2702 – Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата) предприятиям, включенным в перечень участников внешнеторговой деятельности.

Казахстан зарекомендовал себя как ответственный экспортер каменного топлива. За истекшие шесть месяцев года, по данным Национального бюро статистики, за рубеж отправлено 15,2 млн тонн (на 257,6 млн долларов), что на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года.

В республике уголь традиционно используется в энергетике и для коксования. В последние годы угледобывающие предприятия диверсифицируют свой бизнес, выпуская продукты с высокой добавленной стоимостью. Угли замечательно подходят для глубокой переработки, причем химия и физика передела досконально изу­чены несколькими поколения­ми ученых мира.

По словам Азамата Панбаева, Казахстан в этом деле имеет преимущества перед другими добывающими странами – располагает значительными угольными запасами разных марок и имеет низкую себестоимость добычи, что открывает новые возможности для обрабатывающей промышленности. Создана рабочая группа по вопросам развития углехимии, в которую вошли представители бизнеса и науки, разработана и утверждена «дорожная карта» развития углехимической промышленности республики, предусматривающая выполнение 19 мероприятий.

Работает завод АО «Шубарколь комир» по выпуску спецкокса мощностью 400 тыс. тонн в год, а также каменноугольной смолы и угольного масла. В 2025 году предприятие планирует выпустить 572 тыс. тонн спецкокса, применяемого в металлургии ферросплавов.

В сентябре текущего года ожидается прохождение гарантированного пуска циклично-поточной технологии транспортировки угля на разрезе «Богатырь комир». Запуск ЦПТ позволит компании увеличить добычу угля с 42 млн тонн до 50 млн тонн в год.

Для развития этого направления ведется работа с китайскими компаниями. В марте текущего года компания CHN Energy, готовая инвестировать около 4 млрд долларов в осуществление углехимических проектов, открыла свое представительство в Казахстане. Казахстанское ТОО «Samal Commodities» совмест­но с East China Engineering and Technology разрабатывают ТЭО проекта строительства завода в Курчатове для производства аммиака и карбамида путем переработки каражыринского угля.

QazaqGaz и Shandong Energy Group подписали Соглашение о стратегическом партнерстве. До конца 2025 года рабочая группа должна подготовить техничес­кую спецификацию для предТЭО. На новом заводе будут выпускать 2 млрд кубометров газа, а также попутные продукты – аммиак, метанол и другие. Сумма инвестиций в проект, по предварительным расчетам, составляет 2 млрд долларов.

ТОО «Alfa Plast» воплощает углехимический проект по производству 100 тыс. тонн дизельного топлива «Евро 4» на базе месторождения Сарыкум. TOO «Naz Dan Group» – проект по производству 100 тыс. тонн дизельного топлива «Евро 4» на базе месторождения Талдыколь.

– При продлении контрактов недропользователей угольных месторождений министерством теперь, наряду с добычей, будут прописываться их обязательства по глубокой переработке угля, – отмечает председатель Комитета промышленности.

По словам эксперта, важным направлением остается безопас­ность работников шахт. Для этого на предприятиях внедряются цифровые системы координации подземных разработок и обогатительных фабрик, круглосуточного мониторинга газовой обстановки и отслеживания местоположения каждого работника в шахтах, оснащение системами автоматического включения устройств пожаротушения на магистральных ленточных конвейерах.

Внедрены роботизированные беспилотные самосвалы, дистанционное управление грузоподъемными механизмами, система подземной беспроводной радиосвязи и позиционирования персонала и транс­порта, цифровая трансформация рудника от первичного дробления до выпуска концентрата.

– Для повышения благосостояния и жизненного уровня работников угольной отрасли подписано Отраслевое соглашение о социальном партнерстве в угольной промышленности республики между Министерством промышленности и строительства, ОО «Отраслевой профсоюз работников угольной промышленности», ОО «Отрас­левой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» и работодателями организаций угольной отрасли РК на 2025–2027 годы.Соглашение служит основой при заключении коллективных договоров на угледобывающих предприятиях, которые являются обязательным документом социального партнерства между работодателем и работником на предприятиях отрасли, – заключает Азамат Панбаев.