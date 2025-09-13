Здание трикотажной фабрики вернули государству

Хорошая новость
8
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Здание некогда знаменитой в регионе «трикотажки» вернулось в государственную собственность по решению суда. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима области Улытау Жанибек Нупиров.­

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во времена союзного государства Жезказганская трикотажная фабрика по объемам производства и числу сотрудников могла соперничать с предприя­тиями горнодобывающей промышленности региона. Здесь выпускали качественный трикотаж – чулочно-носочные изделия, сорочки, футболки и многое другое. Причем рынок сбыта продукции не ограничивался только областью: часть ее распространялась на всей территории Советского Союза, другая отправлялась в военторги в качестве вещевого довольствия.

В 1992 году фабрика была преобразована в коллективное промышленное предприятие «Гея». Но, к огромному сожалению, с развалом СССР большое предприятие легпрома не выдержало потери рынков сбыта и обрыва хозяйственных связей с бывшими союзными республиками.

Без работы оказались тысячи специалистов трикотажного производства, а огромное здание осталось по факту без хозяина. Юридически он был – преемником и хозяином бывшей «трикотажки» оставался ее директор Николай Федоренко. В первые несколько лет он делал попытки возродить производство, но не сложилось.

Годы шли, без присмотра здание начало ветшать. Позже в нем, имевшем до 17 тыс. «квад­ратов» производственной площади, обосновались несколько малых предприятий – производили мебель и окна, даже выращивали грибы. Иными словам, существенный актив фактически не приносил той пользы, которую мог. И жители Жезказгана потребовали от властей принять серьезное решение касательно дальнейшей судьбы объекта.

– В первую очередь после решения суда была проведена независимая экспертиза состоя­ния здания и прилегающей к нему территории, – рассказал Жанибек Максутович. – Все находилось в полуразрушенном состоянии: разбитые окна и двери, завалы мусора. Впрочем, что касается собственно здания, то вопросов нет – стены и перекрытия крепкие, но потребуется ремонт, подведение инженерных коммуникаций, а значит, серьезные финансовые вложения.

Бывшей «трикотажкой» сейчас занимается социально-предпринимательская корпорация «Улытау», так как один из перспективных вариантов использования здания – соз­дание здесь технопарка, или «города мастеров». Данный проект сулит большие возможности для развития малого и среднего бизнеса.

– Мы рассматриваем сразу несколько направлений, – отметил заместитель областного акима. – Во-первых, с образованием области Улытау госучреждения столкнулись с дефицитом помещений. Только на аренду площадей и офисов в Жезказгане ежегодно тратится до 400 миллионов тенге. Еще один вариант – размещение здесь единого оператора, который работал бы как Правительство для граждан и помогал в развитии бизнеса. Предпочтение все же отдается проекту создания в помещениях бывшей трикотажной фабрики малой промышленной зоны, где предприниматели смогут брать в аренду производственные площади.

Во всех регионах такие малые промышленные зоны хорошо развиты и способствуют росту новых малых предприятий. Того же эффекта власти ожидают и здесь после реконструкции здания.

#суд #Улытау #трикотажная фабрика

