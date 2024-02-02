Зеленский позвонил Токаеву

Президент, Международное сотрудничество
120
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева и Владимира Зеленского, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Как сообщается, в ходе разговора президент Украины выразил признательность главе государства за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу его страны, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по «формуле мира» в Давосе и подготовке к очередному глобальному  саммиту в Швейцарии.

Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей, добавили в Акорде.

#переговоры #Токаев #телефон #звонок #Зеленский

Популярное

Все
С позиций не отступили
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
Эти Игры останутся в нашей истории
Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индии
Горячий лед
«Айқап» и «Қазақ»: общие интересы и цели
Была дача и нет дачи
Впервые в Азии
Миллениалы и поколение Z на рынке труда
Нет предела совершенству
Цифровые перспективы и тренды
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Смотрю в книгу, вижу...
Скопление 900 машин вызвал сильный снегопад в Жамбылской области
88 семейных дебоширов без заявлений потерпевших наказали в области Абай
Семьям погибших спасателей на руднике в Майкаине погасят кредиты
Продолжая традиции Амре
Токаев произвел кадровое назначение
Президент: Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Вспомнить забытое старое…
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Около 50-ти ножевых ранений нанес пьяный сосед брату и сестре в Мангистау
Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней
«КазТрансОйл» сохранит стоимость транзита нефти РФ в Китай
Вопросы сотрудничества с Китаем обсудил Роман Скляр с Хао Минцзинем
Отделение для реабилитации онкобольных открыли в Актобе
Казахстан и ЕС продолжают работу по либерализации визового режима
Врачебная ошибка
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается в мире
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудн…
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с гл…
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Президент дал поручения главе Высшей аудиторской палаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]