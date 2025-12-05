– Ну надо же! Какая красота! – восхищались гости.

То, что сегодня зовут ланд­шафтным дизайном, тогда воспринимали как чудо. Живые арки, зеленые арфы, шары, фигурные композиции и даже статуи, обвитые листвой, – все это поражало гостей Петропавловска. Зеленый перрон создал один человек – топиарный садовник Василий Осипов. Летом, в самый горячий сезон, он без устали работал на перроне. Склонялся над каждым кустом, с помощью секаторов поправлял линии, выводил изгибы.

Увы, сегодня ничего не осталось от его зеленого чуда. Современный перрон напрочь лишен живой зелени. Но сохранилась картина маслом. Она висит в музее местного ботанического сада, украшает мемориальный уголок Василия Осипова. На холсте Василий Герасимович собственной рукой запечатлел дивную красоту вокзального сада.

Перрон на картине точно сцена, на которой фигурные кус­ты играют свои зеленые роли. По обе стороны ряды топиарных скульптур в форме арок, арф и шарообразных кустов. Цветочные подиумы выстланы яркими мазками. Величественное здание вокзала с арочными окнами и белыми карнизами украшают флаги. И все это на фоне буйной растительности. Да, Осипов был не просто садовником, а художником. Он не просто стриг кусты – он соз­давал пространство.

Секаторы, очки, рабочий стол, стул и несколько картин Осипова сегодня хранятся в музее Петропавловского ботанического сада. Руководитель Артур Рязапов позволяет сесть в рабочее кресло Осипова, в котором ты будто бы чувствуешь пульс и дыхание мастера, который подарил жителям Петропавловска одно из древнейших садово-парковых искусств – топиарий.

Ухаживать за растениями, придавать им причудливую форму умели еще в Древнем Риме. В советское время мас­тер фигурной стрижки растений Василий Осипов превратил вокзальный перрон в произведение искусства, придав пространству гармонию и декоративность. Его живые скульптуры росли и менялись вместе с сезонами.

Сам Василий Осипов вырос в крестьянской семье, в которой любили порядок и уважали труд. Отец Герасим, мастеровой человек, занимался пчелами. Мать Вера учила детей понимать природу.

Племянница мастера Валентина Хомутова вспоминала:

– Дядя Вася с детства тянулся к растениям. Березки – его особая любовь. Он мог украсить даже засохший куст так, что тот становился краше живого...

У Василия было три сына. Виктор погиб на фронте в 1942 году. Второй сын Александр тоже ушел в армию. Служил честно. Вернувшись с Великой Отечественной войны, работал строителем. Третий сын Михаил работал бухгалтером, жил в Омске, Челябинске и Москве.

– Недавно на меня вышел кто-то из потомков Василия Осипова, – говорит руководитель ботанического сада Артур Рязапов. – Этот человек живет в Шымкенте. У него есть альбом с фотографиями и ру­копись Василия Герасимовича. Похожие фотографии есть и у нас. Другое дело – рукопись с какими-то сведениями о вок­зале Петропавловска. Вот на нее было бы интересно посмот­реть. Но этому человеку, увы, важна не память о знаменитом предке, а деньги.

Когда Василию Осипову было уже под 80 лет, он проживал в селе возле Петропавловска, где своими руками построил дом и развел сад. В том саду росли яблони, вишни и кусты жимолости, которым Василий Герасимович, конечно же, придал декоративные формы.

«Зеленый» мастер работал с растениями до конца своих дней. Даже когда здоровье пошатнулось, не оставил любимое дело. Он создавал красоту там, где другой человек видел просто растения.