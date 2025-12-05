Зеленый перрон Осипова: легенда Транссиба

Статьи,Страницы истории
1
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Перрон в Петропавловске когда-то был легендой всей Транссибирской магистрали. Пассажиры выходили даже во время короткой остановки – не чтобы размяться, а чтобы посмотреть.

фото автора

– Ну надо же! Какая красота! – восхищались гости.

То, что сегодня зовут ланд­шафтным дизайном, тогда воспринимали как чудо. Живые арки, зеленые арфы, шары, фигурные композиции и даже статуи, обвитые листвой, – все это поражало гостей Петропавловска. Зеленый перрон создал один человек – топиарный садовник Василий Осипов. Летом, в самый горячий сезон, он без устали работал на перроне. Склонялся над каждым кустом, с помощью секаторов поправлял линии, выводил изгибы.

Увы, сегодня ничего не осталось от его зеленого чуда. Современный перрон напрочь лишен живой зелени. Но сохранилась картина маслом. Она висит в музее местного ботанического сада, украшает мемориальный уголок Василия Осипова. На холсте Василий Герасимович собственной рукой запечатлел дивную красоту вокзального сада.

Перрон на картине точно сцена, на которой фигурные кус­ты играют свои зеленые роли. По обе стороны ряды топиарных скульптур в форме арок, арф и шарообразных кустов. Цветочные подиумы выстланы яркими мазками. Величественное здание вокзала с арочными окнами и белыми карнизами украшают флаги. И все это на фоне буйной растительности. Да, Осипов был не просто садовником, а художником. Он не просто стриг кусты – он соз­давал пространство.

Секаторы, очки, рабочий стол, стул и несколько картин Осипова сегодня хранятся в музее Петропавловского ботанического сада. Руководитель Артур Рязапов позволяет сесть в рабочее кресло Осипова, в котором ты будто бы чувствуешь пульс и дыхание мастера, который подарил жителям Петропавловска одно из древнейших садово-парковых искусств – топиарий.

Ухаживать за растениями, придавать им причудливую форму умели еще в Древнем Риме. В советское время мас­тер фигурной стрижки растений Василий Осипов превратил вокзальный перрон в произведение искусства, придав пространству гармонию и декоративность. Его живые скульптуры росли и менялись вместе с сезонами.

Сам Василий Осипов вырос в крестьянской семье, в которой любили порядок и уважали труд. Отец Герасим, мастеровой человек, занимался пчелами. Мать Вера учила детей понимать природу.

Племянница мастера Валентина Хомутова вспоминала:

– Дядя Вася с детства тянулся к растениям. Березки – его особая любовь. Он мог украсить даже засохший куст так, что тот становился краше живого...

У Василия было три сына. Виктор погиб на фронте в 1942 году. Второй сын Александр тоже ушел в армию. Служил честно. Вернувшись с Великой Отечественной войны, работал строителем. Третий сын Михаил работал бухгалтером, жил в Омске, Челябинске и Москве.

– Недавно на меня вышел кто-то из потомков Василия Осипова, – говорит руководитель ботанического сада Артур Рязапов. – Этот человек живет в Шымкенте. У него есть альбом с фотографиями и ру­копись Василия Герасимовича. Похожие фотографии есть и у нас. Другое дело – рукопись с какими-то сведениями о вок­зале Петропавловска. Вот на нее было бы интересно посмот­реть. Но этому человеку, увы, важна не память о знаменитом предке, а деньги.

Когда Василию Осипову было уже под 80 лет, он проживал в селе возле Петропавловска, где своими руками построил дом и развел сад. В том саду росли яблони, вишни и кусты жимолости, которым Василий Герасимович, конечно же, придал декоративные формы.

«Зеленый» мастер работал с растениями до конца своих дней. Даже когда здоровье пошатнулось, не оставил любимое дело. Он создавал красоту там, где другой человек видел просто растения.

#Петропавловск #садовник #Василий Осипов #перрон #Транссиб

Популярное

Все
ИИ расширяет творческий диапазон
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
Золотой столп духовности
Нейроучитель в кармане
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Невидимый, но важный и достойный труд
«Совесть меня научила бесстрашию...»
125 лет без антракта
Эксперимент удался
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Не просто мода, а любовь
Стертые границы
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Не просто мода, а любовь
Эксперимент удался
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Нейроучитель в кармане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]