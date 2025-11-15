Наряду с достижениями в сфере добычи углеводородов регион демонстрирует уверенный рост в АПК
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Объединяя природу, спорт и досуг
Победа на Кубке мира
За честность и прозрачность
Родом из детства
Звезды помогут выбрать профессию
Сегодня – День бурильщика
Пока живу – надеюсь
Казахстан – в тройке лидеров
Аккорды памяти
Свои чипсы и картофель фри
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Земля помнит добрые руки
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан О награждении
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
