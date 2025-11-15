Какие аграрные проекты станут нынче прорывными, укрепят продовольственную базу области и создадут новые возможности для сельчан? Об этом рассказал руководитель Атырауского областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат. По информации спикера, валовой выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства с начала нынешнего года составил 97,2 млрд тенге.

– За этот период областью выращено 35,4 тысячи тонн мяса, получено 25,7 тысячи тонн молока, 38,4 миллиона штук яиц. Это хороший показатель для Атырауского региона, где на сегодня зарегистрировано 2 254 животноводческих хозяйственных субъекта. Если говорить об отраслевой специализации, то за последние годы в регионе вырос­ло число племенных хозяйств. Если в минувшем году их было 113, то в нынешнем – уже 128, в которых насчитывается более 50 тысяч голов скота.

Особое внимание при этом уделяется разведению мясных пород крупного рогатого скота, едильбаевской породы овец и других перспективных видов. Для благополучной зимовки нынче заготовлено до 600 тысяч тонн кормов, или 98,4 процента от потребности, – сообщил Амангельды Саламат.

Особое внимание уделяется ценовой политике. Несмотря на то что регион вполне самостоятельно обеспечивает себя мясной продукцией, местные власти приветствуют завоз скота из соседних регионов, считая это нормальным явлением.

– Сейчас на рынках мясо продается по 3 300–4 200 тенге, а оптовая цена в убойных цехах составляет 2 800 тенге. Основная задача местных властей – в должной мере обеспечить стабилизационный фонд региона социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ), в числе которых находится и мясная продукция. Для этих целей в прошлом году СПК «Атырау» подписала контракты с тремя предпринимателями на поставку 258 тысяч тонн мяса. В течение двух лет они будут поставлять в назначенные торговые точки мясо по средней цене 2 800, максимально – по 3 100 тенге за килограмм. Мясо по оговоренной фиксированной цене продается в ряде торговых точек и в более 20 супермаркетах Атырау, – уточнил Амангельды Саламат.

Что касается развития расте­ние­водства, то и в этом направлении есть положительные тенденции: 240 крестьянских хозяйств в текущем году засеяли свыше 9 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

– Посевные площади находятся только на орошаемых площадях. В последние годы все чаще в регионе прибегают к использованию водосберегающих и дождевальных технологий.

Основными источниками поливной влаги служат оросительно-обводнительные системы. В нынешнем году благодаря им в области получено свыше 140 тысяч тонн продукции: овощей, бахчевых, картофеля, кормовых культур. И вся она хорошего качества.

Есть положительные сдвиги в обеспечении базовыми продуктами областного стабфонда. Если год назад фонд обеспечивал трехмесячную потребность населения в продовольствии на 30%, то теперь данный показатель вырос до 50%. Этого удалось достичь за счет прибавления чис­ла поставщиков и увеличения емкости овощехранилищ, – подчеркнул Амангельды Саламат.

И в будущем развитие сельско­хозяйственного сектора, как заявляют в областном акимате, будет находиться в числе приоритетов. На 2025–2027 годы была разработана дорожная карта, предусматривающая осуществление 12 проектов суммарной стоимостью в 48,3 млрд. Из них в текущем году намечается ввести в строй шесть – на 27,6 млрд тенге.

– В настоящее время запущены в работу такие проекты, как откормочная площадка КХ «Куа­ныш» производительностью 300 голов в год при стоимости проекта 300 миллионов тенге. Заработал завод комбикормов – ТОО «Доссор Процессинг Компани», обошедшийся инвесторам в 602 миллиона тенге.

Тепличный комплекс площадью 5,6 га строит КХ «Aidana Agro», вложив в проект 9,6 миллиарда тенге. Здесь после паводка проведены восстановительные работы. В настоящее время объект находится на 80-процентной стадии готовности.

Заключаются договоры на приобретение необходимого оборудования. ИП «Жолмуханов Б.» строит овощехранилище вместимостью в 15,5 тысячи тонн, стоимостью 4 миллиарда тенге. Здесь работы завершаются, также заключаются договоры на приобретение необходимого оборудования.

Своим овощехранилищем на 6 тысяч тонн обзаведется и КХ «Жумагалиева Н.», направив на эти цели 3,5 миллиарда тенге. На данный момент объект готов примерно на 75%. ТОО «Atyrau Chiken» занято реализацией проекта птицефабрики проект­ной мощностью до 5 тысяч тонн мяса птицы в год. Инвестор вложил в этот бизнес 9,9 миллиарда тенге. Строительные работы выполнены на 85%, – уточнил Амангельды Саламат.

Кроме того, ожидается финансирование еще шести инвестиционных проектов на общую сумму в 21,1 млрд тенге. На эти цели из республиканского бюджета выделено 8 млрд тенге. К примеру, через льготное кредитование под 2,5% планируется масштабирование пилотного проекта Северо-Казахстанской области по созданию производства дож­девальных установок.

Отдельное внимание уделено программе «Ауыл аманаты», в рамках которой проводится анализ сельских территорий, учреждаются кооперативы и предоставляются льготные микрокредиты. Это позволит развить фермерские хозяйства и обеспечить жителей стабильным доходом.

В целом Атырауская область последовательно укрепляет аграрный сектор, внедряя новые технологии и поддерживая сельских предпринимателей. Рост объемов производства, осуществление инвестиционных проектов и деятельное участие фермеров в государственных программах подтверждают – регион уверенно движется по пути устойчивого развития сельского хозяйства и повышения благо­состояния своих жителей.